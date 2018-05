Két hónapja Havasi még azt mondta, nincs tervben egy Orbán–Bannon-találkozó, most meg kijött róluk a közös fotó

A New York Times március első felében írt arról, hogy Trump kirúgott főtanácsadója, Stephen K. Bannon sorra látogatja az európai szélsőjobboldali pártok vezetőit, és Orbán Viktorral is találkozhat. Március 13-án megkérdeztem Havasi Bertalant, Orbán sajtófőnökét, hogy találkoztak-e, vagy a napokban találkoznak-e, de hamar jött a válasz, hogy: „Nem volt, és nincs is tervbe véve ilyen találkozó.”

Aztán eltelt két hónap, Schmidt Máriáék meghívták Bannont a Várkert Bazárba előadni, majd szerdán kijött ez a fotó:

Orbán Viktor miniszterelnök (j2) fogadja az Európa jövője című, budapesti nemzetközi konferencia több előadóját, Douglas Murray brit írót (j), Stephen K. Bannont, Trump volt kampányfőnökét (b2) és David P. Goldman amerikai közgazdászt az Országházban 2018. május 24-én. Középen Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (j3). Fotó: Szecsődi Balázs/Miniszterelnöki Sajtóiroda/MTI

Repül az idő, változik a világ, változnak a tervek. Lehet, hogy már az sem igaz, hogy ugyan Trump 2016 őszi választási győzelmével elindult az egyeztetés egy Trump–Orbán-találkozóról, egy évvel később – miután az amerikai elnök a régió más vezetőivel már találkozott – arra jutottak, hogy a találkozónak nincs aktualitása.