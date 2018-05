Steve Bannon: A BBC riportere majdnem szívrohamot kapott, amikor Orbánról kérdezett

Steve Bannon, Donald Trump volt kampányfőnöke megtartotta nagy izgalommal várt előadását a Várkert bazárban, ahol többször is kifejezte, hogy az olyan politikusoknak, mint Trump és Orbán a média az igazi ellenzéke, akik úgy akarják széttépni őket, mint a hiénák.

Mindezt úgy, hogy az eseményre a Fidesz házisajtóján kívül senkit nem engedtek be.

Név szerint emlegette a BBC-t, a CNN-t, a Financial Times-t és a New York Times-t, ezek szerinte a globális elit kommunikációs osztályaként működnek.

Bannon egy nappal korábban még az ellenségesnek tekintett BBC-nek adott hosszú interjút, amit Budapesten is felemlegetett.



A BBC riportere majdnem szívrohamot kapott, amikor Orbánról kérdezett - mondta Bannon a Várkert bazárban.

A jelenet így nézett ki:



A BBC Newsnight riportere, Emily Maitlis arról kérdezte, nem zavarja-e, hogy Orbán a keresztény Európát akarja megvédeni, és nem akar sokszínű országot. Bannon erre azt mondja, Orbán hazafi, mire a riporter visszakérdez, mi a hazafiság, mi köze ennek ahhoz, hogy valaki nem akar más színű embereket. Bannon azt válaszolja, hogy Orbán arról beszélt, a judeokeresztény Nyugatot akarja megvédeni, és ez nem a világ vége.



Bannon szerint Orbán és Trump azért kapja ezeket a támadásokat a médiától, mert a határokat akarják megvédeni, miközben az eliteknek a határok lebontása az érdekük. A válogatott közönség abban talán érezte az iróniát, amikor Bannon azt mondta, a jogállamot is megvédik ezek a figurák, ahogy talán néhányan akkor is nyeltek egyet, amikor azt mondta a populizmus hőseiről, hogy

a korrupt elit ellen harcolnak.

Bannon-nál az elit persze nem a Felcsút-Újpest meccs VIP-részlegét jelenti, hanem a globális elitet, aki szerinte a 2008-as válsággal olyan kárt okozott a Nyugatnak, amit Amerika legnagyobb ellenségei sem tudtak volna összehozni. Magát kapitalistának vallja, de az szerinte nem kapitalizmus, ahogy 2008-ban az adófizetők pénzéből kimentették a bankokat. Szerinte ezek az elitek azért gyűlölik Trumpot, mert ő mutatta meg, hogy hamarosan vége a játéknak, és a munkásosztály érdekeit képviseli.

A két vezető közötti kapcsolat Bannon szerint egyébként az, hogy Orbán már Trump előtt olyan volt, mint Trump.

Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Bannon 2016 nyarán vette át a Trump-kampány vezetését, amikor jelentős hátrányban volt, mégis biztos volt abban, hogy a gazdasági nacionalizmus programjával nyerni fog. Bannon 2017 nyarán aztán távozott a stábból, később pedig csúnyán összebalhézott az elnökkel és családjával. Arról beszélt ugyanis Michael Wolff bulvárpolitikai könyvében, hogy árulás volt, amikor Trump fia oroszokkal találkozott a választás előtt. Erre Trump úgy feldühödött, hogy közölte, Bannon elvesztette az eszét, és egyébként sem volt semmi fontos szerepe a kampányban. Bannon ekkor bocsánatot kért, később pedig azt mondta, valójában nem árulózta le ifjabbik Trumpot.



Most Európában turnézik, többek között az olasz szélsőjobbot is segítette. A BBC-nek azt mondta, az olasz mainstream-ellenes erők győzelme a legjobb példa a populista újhullámra, mert az ottani helyzet olyan, mintha Amerikában Donald Trump és Bernie Sanders fogtak volna össze.

A BBC-nél rákérdeztek arra, hogy miért hirdeti azt, hogy ha valakit rasszistának neveznek, legyen büszke rá. Ezt úgy magyarázta, Trump szakpolitikai lépései kifejezetten jók a feketéknek, például most a legalacsonyabb a feketék között a munkanélküliség - ha ezek után rasszistának nevezik, akkor valójában nincsenek érveik ellenük, így akár fel is vállalhatják ezt. Szerinte ezt Martin Luther King is támogatná - az idézet persze nagy izgalmat váltott ki, a polgárjogi harcos lánya hevesen vissza is utasította.



A BBC interjúban arról is kérdezték, hogy ez a nacionalizmus vonal azért nemcsak gazdasági kérdéseket érint, hanem például neonácik előretörését is - mire Bannon azt mondta, hogy az olyan figurák, mint az alt rightos Richad Spencer vagy a Ku Klux Klan-os David Duke csak azért tényezők, mert a média foglalkozik velük.



Arról is beszélt, hogy a zaklatási ügyek után elindult nőjogi mozgalom legalább olyan jelentős, mint a populizmus, és akár több ezer év patriarchális rendjét döntheti le. “Ez a Szolgálólány meséje, mint politikai mozgalom, s nagyon erős” - mondja, és szerinte ironikus módon mindez Trump ellenhatásaként jött létre.

Egy nappal korábban egyébként Prágában adott elő, ott Trump Kína-stratégiájáról adott interjú a Bloombergnek:

Budapesti előadása végén azt mondta, „nagy harc áll előttünk”. A BBC-nek pedig azt mondta, nem akar politikus lenni,