Jimmy Page megfúrta Robbie Williams medenceépítési tervét

A képen látható tornyos téglaház Jimmy Page, a Led Zepellin gitárosának Tower House nevű otthona. A szomszédjában Robbie Williams építkezne, de Page nem hagyja. Fotó: Google Street View

Halasztó végzést adott ki a kensingtoni önkormányzat Robbie Williams medenceépítési tervére szomszédja, a szintén világsztár Jimmy Page kérésére. A két szupersztár öt éve áll vitában, azóta, hogy Robbie Williams 17 millió fontért megvette Michael Winner kensingtoni házát Page szomszédjában.

Williams nagy átalakításokat tervezett, amiket Page rendre megtámadott. Most azt a tervet sikerült megfúrnia, hogy Williams föld alatti uszodát építhessen a házba. Page attól tartott, hogy az építkezés károkat okozna Tower House nevű luxuslakásában.

Williams jogi képviselői ugyan biztosítékot adtak rá, hogy az építkezés a szigorú építési szabályok szerint zajlana, de a kensingtoni önkormányzat így is halasztó végzést adott ki. Az önkormányzati képviselők most újabb biztosítékokat kértek Williamstől arra, hogy az építési munkák alatt független megfigyelők vizsgálnák a vibrációt és a földmozgásokat, illetve vizsgálnák azt is, hogy a munkát inkább kézi eszközökkel végezzék.

A döntés után Page elégedetten nyilatkozott. "Nagyon elégedett vagyok az eredménnyel, hogy a tanács ilyen nagy tekintettel volt a Tower House-ra" - mondta, hozzátéve, hogy magára mint a ház gondnokára tekint, akinek az a feladata, hogy a következő tulajdonosnak ugyanabban az állapotban adhassa át otthonát, amilyenben ő vette előző tulajdonosától. (Via The Guardian)