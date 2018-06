Nagyon megéri sorosozni, óriásit kaszált az állami hirdetéseken az új kormánykedvenc

Három kiválasztott cégcsoporttal bonyolítja a kormány a nagyon sok tízmilliárdos állami hirdetéseket és kampányokat, Sorostól Sorosig. Mindhárom cég tulajdonosa (Kuna Tibor, Csetényi Csaba és Balásy Gyula) kipróbált Fidesz-közeli, közülük mostanra egyértelműen a legutolsóként csatlakozó Balásy Gyula lett a legnagyobb játékos.

Részlet a New Land Media honlapjáról Balásy Gyulával. Fotó: www.newland.hu

Balásy Gyula két céggel vesz részt a Rogán Antalék által irányított propagandagépezet kiszolgálásában, a New Land Mediával és a Lounge Designnal. Parádés éve volt mindkettőnek. A New Land árbevétele 2016-ban még csak 1,5 milliárd forint volt, tavaly már 25,8 milliárd. És nagyon megéri Rogánéknak dolgozni: a 2016-os 46 milliós nyereség egy év alatt több, mint a húszszorosára nőtt, 2,1 milliárdos tiszta hasznot tüntettek fel a most nyilvánosságra került mérlegükben. Egymilliárdos osztalékot vettek ki a cégből.

Balásy másik cége, a Lounge Design gyarapodása is meggyőző: az árbevétele 780 millióról 3,1 milliárd forintra nőtt, a nyeresége pedig megtízszereződött: 110 millióról 1,1 milliárdra. 300 millió forint osztalékot vettek ki a cégből.

A két Balásy cég árbevétele együtt 29 milliárd volt, 3,2 milliárd nyereséget termeltek.

Azt már most lehet tudni, hogy az idei évük még erősebb lesz. Az év első három hónapjában Balásy cégei vitték az állami reklámköltések közel kilencven százalékát.

A Balásy megjelenésével szinte teljesen háttérbe szorult korábbi bejáratott cégek tulajdonosai sem panaszkodhatnak azért a tavalyi évükre.

Rogán Antal szomszédja, Csetényi Csaba cégei közül a Network 360 éves árbevétele 2,3 milliárdról 3,1 milliárdra nőtt tavaly, a nyeresége megduplázódott: 400 millióról 800 millióra.

Csetényi Csaba

Csetényi másik cége, az Affiliate Network viszont zsugorodni kezdett, 10,4 milliárdról 5,5 milliárdra csökkent a bevétele. Azért még bőven nyereséges: ha nem is annyira, mint 2016-ban (402 millió), de 350 milliós hasznot azért hozott ez a cég is.

Csetényi cégek éve: 8,6 milliárdos bevétek, 1,1 milliárdos nyereség.

Kuna Tibor ügyesebben vészeli át az új időket. Egyik cége, a Young and Partners árbevétele 7,5 milliárd volt tavaly, háromszorosa az egy évvel korábbinak. 1,2 milliárd forintos nyereséggel zártak, ez is háromszorosa a 2016-os haszonnak. 565 millió forint oszatlékot vettek ki.



Kuna Tibor, jobbra Fotó: botost/444.hu

A Trinty International Communications Kft. is növelte az árbevételét, 15 milliárdról 21,5 milliárdra. A tavalyi évet 2,2 milliárdos nyereséggel zárta, kb. az a nagyságrend, mint egy évvel korábban, akkor 1,9 milliárd forint hasznot hozott Kunának a kormányzati megrendeléseket bőven kapó Trinity.

Nem csoda, ha ez áll a mérleg kiegészítésében: „A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Trinity International Communications Kft. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.”



Kuna cégek éve: 28,6 milliárdos bevétel, 3,4 milliárdos haszon.

Miniszteri meghallgatásán Rogán Antal arra a felvetésre, hogy miért mindig olyan emberek cégeinél landolnak az állami milliárdok, akik Szijjártó Péter barátai, vagy mondjuk az ő korábbi szomszédja, úgy reagált, hogy

ha lesznek ilyen közbeszerzések a jövőben, akkor tessék rajta indulni.

Minden új jelentkezőnek örülnek.

Nincs Európában még egy olyan ország, aminek

a Top10 reklámköltői közt szerepelne az állam, nemhogy egyenesen a második legtöbbet hirdető lenne, mint Magyarországon.

A CANnual Report szerint 2016-ban csak a Telekom hirdetett több pénzért Magyarországon, mint a magyar állam.