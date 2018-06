Rozsdásodik a felújított metrók teteje

Megérkezett Budapestre az utolsó felújított orosz metrószerelvény is. Ezek azok a metrók, amiket a főváros Oroszországban újíttatott fel még annak ellenére is, hogy több elemzés szerint ennyi pénzből már akár új metrókat is lehetett volna vásárolni.

De nagyobb baj, hogy a már forgalomba helyezett, felújításon átesett szerelvények teteje

máris rozsdásodik.

A Zoom.hu felvételein az is látszik, hogy van kocsi, aminek felső szellőzőiről rojtokban lóg a tömítés is, és van tetőlemez, ami már hullámos.

A Zoom.hu-nak Bíró Endre, a Metróért Egyesület elnöke, azt mondta, a Kőér utcai járműtároló több éve beázik, és bár a hibát az utóbbi években igyekeztek javítani, még mindig van szivárgás. Ez értelemszerűen a járművek tetejét károsítja.

A felújításhoz kapcsolódó, az orosz fél által is elismert kötbér már 1 milliárd forinthoz közelít, a pontos összegről és a fizetésről azonban még folynak a tárgyalások.

A főváros statisztikái szerint egyébként a felújítás sikeres volt, Tarlós István például korábban bemutatott egy statisztikát, ami szerint a 3-as vonalat már teljesen kiszolgáló felújított kocsik kevesebb hibát produkáltak az elmúlt időszakban, mint a 2-es vagy a 4-es vonal újabb szerelvényei.