A legnyugtalanítóbb dolog amit a héten láttál egy amerikai óvodásoknak készült versike arról, mit kell csinálni, ha lövöldöznek az oviban

Ezt a fotót egy óvodában készítették az Egyesült Államokban, a táblán az abc mellett a színes betűkkel írt versike egy lövöldözésre készíti fel a gyerekeket.

Lockdown, lockdown

Lock the door

Shut the lights of

Say no more

Go behind the desk and hide

Wait until it’s safe inside

Lockdown, lockdown

It’s all done

Now it’s time to have some fun!

Baj van, gyorsan

ajtót zárd!



Lámpát kapcsold,

csukd a szád!

Asztal mögött csendesen

bújva várd, hogy rend legyen!

Baj volt, már nincs,

vége van.

Gyere, játszunk boldogan!

Erre a versre azért van szükség, hogy az óvodások játékosan tanulják meg, mit kell tenniük, ha lövöldözés kezdődne az óvodában. Ez az Egyesült Államokban egyáltalán nem elképzelhetetlen, 2018-ban csak május végig 23 olyan iskolai lövöldözés történt, aminek legalább egy sérültje vagy halálos áldozata volt. A képen látható versike nem is egyedi, ebben az összeállításban a különböző iskolai gyakorlatokat szedték össze, amikor az osztályokat arra készítik fel, mit kell csinálni, ha egy fegyveres kezd el lövöldözni az iskolában.