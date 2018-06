Kanada és az EU vezetői a büntetővámok visszavonásáról győzködték Trumpot, aki mintha hajlana a megegyezésre

Rég nem látott feszültségek terhelték a világ hét legfejlettebb ipari országának (G7) kanadai csúcstalálkozóját. Az Egyesült Államok ugyanis egymás után két olyan intézkedést is hozott, amellyel kiborította európai szövetségeseit: Trump először felrúgta az iráni atomalkut, majd büntetővámokat vetett ki az Amerikába behozott acélra és alumíniumra. Válaszul többek között az EU és Kanada is emelte az amerikai termékre vonatkozó importvámokat, és ezzel olyan mélypontra jutottak az euroatlanti kapcsolatok, hogy az EU kényszerűségből elkezdett közeledni Oroszországhoz.

A G7-csúcs előtt Trudeau kanadai és Macron francia elnökök bőszen üzengettek Trumpnak, aki szintén jól odamondogatott nekik Twitteren - de a személyes találkozó már konstruktívabb légkörben zajlott. A Reuters forrásai szerint a többiek először adatokkal próbálták meggyőzni Trumpot, hogy a magasabb vámok mindenkinek ártanak, de az amerikai elnök ragaszkodott ahhoz a régi mániájához, hogy Amerikát mindenki átveri, és a múltban nagyon rossz üzleteket kötöttek.

Trump azután váltott hangnemet, hogy négyszemközt elbeszélgetett Macronnal, akit a barátjának nevezett. A francia elnök szerint sikerült tisztázni több félreértést, Trump pedig azt mondta, hogy „valami történni fog, és az valami nagyon pozitív lesz”. Ahogy az Trump szavaiból is érezhető, konkrétumok egyelőre nincsenek, de Macron szerint abban mindenki megegyezett, hogy folytatják/újrakezdik a tárgyalásokat.

Közben az is történt, hogy Macron úgy rámarkolt Trump kezére, hogy a híres végtag elfehéredett. Ebből megint szenzáció kerekedett, ami nem is csoda, ha maga Macron is szimbolikus jelentőséget tulajdonít a kézfogási szokásainak.

