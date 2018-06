Újabb kéretlen olimpiát akadályozott meg a lakosság

A vasárnapi népszavazás során a svájci Wallis tartomány lakossága nemmel voksolt arra, a Sion városa pályázzon-e a 2026-os téli olimpia rendezési jogára.

A leadott szavazatok alapján az emberek 54 százaléka nem támogatja, hogy a tartomány átszámítva 27 milliárd forinttal vegye ki a részét a költségekből. Sionban a lakosság 60,9 százaléka ellenezte a tervet.

Svájcban legutóbb 1948-ban, St. Moritz-ban volt téli olimpia.

A 8 év múlva sorra kerülő téli játékokra így már csak hat érdeklődő van: Calgary, a törökországi Erzurum, Torino és Milánó közösen, Stockholm, Szapporo, illetve bajorországi helyszínek bevonásával Graz és Schladming döntött a kandidálás előkészítéséről. A végső pályázókat októberben választják ki, majd a NOB jövő szeptemberben, Milánóban dönt a 2026-os házigazdáról. A 2022-es téli játékok Pekingben lesznek.

Itt írtunk arról, hogy ahol az emberek választhatnak, ott leszavazzák az olimpiát. Magyarországon is majdnem ilyesmi történt, de a kormány végül magától visszavonta a pályázatot.

Svájcban egyébként ma országos népszavazás is van: arról szavaznak, hogy megvonják-e a bankok pénztermelési jogát, illetve az online szerencsejáték szigorításáról is dönthetnek. (via MTI)