Federer 36 évesen szakíthat a Nike-val egy gigantikus, 10 éves Uniqlo-szerződés kedvéért

A GQ ír arról, hogy minden idők legeredményesebb teniszezője, a 36 évesen is az ATP világranglista második helyén álló svájci Roger Federer 14 év után felbontja szerződését a Nike sportszergyártóval, hogy új a Uniqlóval szerződhessen.



A japán fast-fashion ruhagyártó gigantikus szerződést ajánl a világsztárnak és 10 év alatt 300 millió dollárt fizet azért, hogy Federer a ruháikat használja pályán és a sporttevékenységéhez kapcsolódó nyilvános szereplései során, és hogy a cég is használhassa a játékos képmásait, mondjuk üzleteiben vagy reklámanyagaiban.

Federer és Nadal a 2017-es Australian Open döntője után Fotó: AFP / William West Fotó: WILLIAM WEST

Az üzletben az a legérdekesebb, hogy a szerződés lejártakor Federer már 46 éves lesz, és minden bizonnyal hosszú évek óta inaktív. A Uniqlónak épp azért érheti meg a megállapodás, amiért a Nike-nak megérte hasonló kondíciókkal szerződnie Kobe Bryanttel, LeBron James-el, Michael Jordan-nel vagy Cristiano Ronaldóval, az ikonikus sztárok ugyanis visszavonulásuk után is presztízst és ismertséget biztosítanak a sportszergyártóknak.

Az üzletnek van egy másik érdekes fonákja is: a Nike nem engedi el ugyanis a Federerhez hozzánőtt, ikonikus RF logót, amit a játékos a sportszerein hordott, így azok használati jogai továbbra is az amerikai céget illetik majd meg. Szintén kérdés marad, hogy milyen cipőben játszik majd tovább a svájci, a Uniqlo ugyanis nem gyárt cipőt, így erre a vonatkozóan Federernek mással kell szerződnie, és az ESPN szerint könnyen lehet, hogy az Adidas él is a lehetőséggel. (GQ)