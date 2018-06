Szabadidejében simán leszereli Messit, egyébként vulkáni só csomagolásából tartja el magát

Lionel Messi úgy vett le a levegőből egy hosszú indítást, ahogy azt rajta kívül nem sokan tudják. Az ötösön állt, bal lába már lendült is, hogy védhetetlenül bevágja a labdát a rövid felsőbe, amikor egyszer csak ott termett mellette Birkir Már Saevarsson, és olyan könnyedén tisztázott, mintha nem Messi, hanem mondjuk Böde Dániel elől kéne mentenie.

Pedig Birkir Már, Bödével szemben még csak nem is profi játékos. Megfordult ugyan a svéd és a norvég bajnokságban, de most már otthon, a Valur csapatában játszik. Félprofiként, vagyis a foci mellett rendes munkája is van, vulkáni sót csomagol egy gyárban. És ez szerinte így van rendjén.

"Teljesen normális Izlandon, hogy a foci mellett a gyárban dolgozol. Sokkal normálisabb, mint az, hogy ott vagyunk a világbajnokságon. Egész nap munka, utána edzés. Így van rendjén" - hagyták el a száját a mondatok, amik hallatán sok magyar focista kaphat a szívéhez, tekintettel arra, hogy Izland már az Argentina elleni meccsen több világbajnoki pontot szerzett, mint a magyar válogatott a legutóbbi nyolc világbajnokságon összesen. (Via Index)