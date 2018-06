Beperelték a Charlie Hebdót a román teniszezőnőt lecigányozó karikatúra miatt

Simona Halep ünnepel a 2018-as Roland Garros-győzelem után Fotó: CHRISTOPHE SIMON/AFP

Érthetően nagy volt a boldogság Romániában, miután Simona Halep megnyerte az idei női Roland Garrost és ezzel megszerezte az ország történetének harmadik Grand Slam-trófeáját: 40 éve nem nyert román teniszező GS-t, és most Halepnek ez úgy sikerült, hogy ráadásul az ATP-világranglista élén is ő áll. Nem csoda, hogy Bukarest díszpolgárává avatták és tenyerén hordozza most egész Románia.



Az örömöt valamelyest beárnyékolja, hogy a szerkesztőséget ért terrortámadás óta világhírűvé lett francia szatirikus lap, a Charlie Hebdo következő számában öblös cigányozással számolt be a győzelemről. A karikatúrán a kajánul és bozontos fejjel, a trófeával a kezében vigyorgó Halep feje mellett két szöveg áll:

1. Egy román nyerte a Roland Garrost 2. SZÍNESFÉM, SZÍNESFÉM!

A Főtér ír arról, hogy a kép nagyon nem jött be az Európában élő románok egyesületeinek szövetsége, a FADERE képviselőinek, akik pert kezdeményeznek a lap szerkesztősége ellen.

Az egyesület közleménye szerint „elfogadhatatlannak és gusztustalannak” tartja a lap gesztusát, és hogy a karikatúrával „lecigányozták” Halepet, ezzel nem csak őt bántották meg ugyanis, de negatívan befolyásolták a franciák románokról alkotott képét, noha „a franciaországi románok hozzájárulnak a francia nép jólétéhez, és nagyon sokan vezető beosztásokat töltenek be az országban”.

Az egyesületet vezető Daniel Țecu a lap szerint kicsit el is ragadtatta magát, és egy tévéműsorban már arról beszélt, a románok gyakorlatilag minden művészeti és tudományos területen bizonyítottak Franciországban, olyannyira, hogy még az Eiffel-torony is egy román ember találmányán alapul, sőt Romániában gyártották (lol). (főtér.ro)