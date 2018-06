„Mind Orbánnak a kottájából játszunk”

„Az én problémám nem azzal van, hogy önök felvették a mandátumukat, hanem azzal, hogy amikor önök boldogan fotózkodtak a mandátumukkal, akkor az egyszerű állampolgároknak nem tették nyilvánvalóvá, hogy ezt a mandátumot választási csalás során szerezték meg.”

Ungváry Krisztián ezt a vádat csapta Kunhalmi Ágnes szocialista és Ungár Péter LMP-és képviselő fejéhez a Republikon Intézet konferenciáján, ahol az ellenzék jelenlegi lehetőségeiről vitatkoztak.

Böcskei Balázs, politikai elemző, IDEA Intézet; Kunhalmi Ágnes, országgyűlési képviselő, MSZP; Ungár Péter, országgyűlési képviselő, LMP;Ungváry Krisztián, történész; moderátor: Király Dávid, Republikon Intézet

Bojkott

Arra, hogy az ellenzéki pártok miért vették fel a mandátumukat, miért nem bojkottálják a parlamenti munkát Kunhalmi Ágnes meglepő egyenességgel reagált. Ha kivonulnak, akkor bukják a pénzt, amit szerinte a jelenlegi helyzetben nem tehetnek meg, mert a mostani ínséges időkben minden forrásra szükségük van.

Ungár Péter a bojkottot továbbra is abszurd felvetésnek tartja, mert amikor elindultak a választásokon, akkor ők vállaltan egy egyenlőtlen versenyen indultak el, ismerték a feltételeket, tehát az egyenlőtlen országgyűlésben is kötelességük beülni.



Ungváry szerint viszont a mandátum visszaadása nélkül is lehetett volna üzenni a választóknak. Hadházy Ákos példáját hozta fel, aki május 8-án nem ment el az alkuló ülésre, és csak később gyakorlatilag üres ülésterem előtt tette le esküjét, ezzel is jelezve, hogy nem fogadja el legitimnek a felállt országgyűlést.



Ungár Péter párttársával szemben hasztalannak gondolja a legitimitás feszegetését, meg a választási csalások felhánytorgatását, mert szerinte nem ezen múlott a választások végeredménye: „A Fidesz nem volt rászorulva, hogy elcsalja a választást, mert az ellenzék nagyon kevés szavazatot kapott.”

A politikus szerint a Fidesz gyarapodó táborára tartalmi jellegű választ kell adni: „Amíg a Fidesz úgy jelenik meg, mint a lokális népnek a képviselője, míg az ellenzék a globális elitet jeleníti meg, amíg az ellenzék a nyugat-európai utópia magyarországi képviselője, nem pedig a magyar nemzeti érdek harcosa Nyugat-Európában, addig a Fidesz többségben lesz, és el fog verni minket, mint jég a határt.”

Az LMP politikusa hozzátette, hogy az ellenzéknek a kvótanépszavazáson, migrációs ügyben NEM-mel kellett volna szavaznia, ahogy ezt ő is tette, és akkor jobb eredményt értek volna el az országgyűlési választáson.

Ügynökök

A Botka László bukásakor bedobott fideszes ügynökvádról Ungváry Krisztiánnak pofonegyszerű álláspontja van. Véleménye szerinte a hatalom hasznos idiótáit - ha jól értettem, például Gyurcsányékat - és a fizetett fideszes ügynököket el kell kergetni. Ezzel szemben Kunhalmi Ágnes szerint nem az ügynökök szolgálják a Fideszt, hanem azok, akik ügynököket emlegetnek. Ugyanis a kollaboránsozás Orbán Viktor alapvető érdeke: „Orbán uralni akarja az ellenzéket, és addig, amíg ebben a diskurzusban döglődünk, addig mind Orbánnak a kottájából játszunk.”

Kétpártrendszer

Böcskei Balázs elemző szerint a rendszer olyan, hogy kizárólag két pártban lehet gondolkodni egy választáson. Szóval nem az LMP, nem is az MSZP-DK megállapodás volt hibás az ellenzék bukásában, hanem egyszerűen fel kell fogni, hogy a rendszer olyan, hogy kizárólag a hódmezővásárhelyi modell a járható út az ellenzék számára.

Erre a két ellenzéki politikus azonnal be is mutatták együttműködési képességüket: Ugyanis Ungváry ismét javaslatot tett. Miszerint az ellenzéki pártoknak bojkottálniuk kéne a 2019-es európai parlamenti választásokat, amivel szerinte semmit nem veszítenének, maximum 5-6 képviselő nem ülne be EP-be, viszont: „azoknak a hitelessége, akik bojkottálják ezt a választást a hitelessége várhatóan nőni fog, akik pedig asszisztálnak ehhez a játékhoz, azoknak csökkenni.”

A javaslatot Kunhalmi és Ungár Péter egységesen elutasították. Ebben az értelemben tökéletesen megvalósítva az ellenzéki összefogást.

„Ne nevess, te Ungár Péter!”



Ekkor jött a beszélgetés csattanója, az ezer karátos ellenzéki jelenet. Ugyanis Demszky Gábor ragadta magához a mikrofont, és kifejtette, hogy a legendásan SZDSZ-gyűlölő Ungár Péter egy bunkó. Bezzeg az SZDSZ-ben anno alapfeltétel volt, hogy az ügyvivők legalább három-négy nyelven beszéljenek, Ungár viszont még a Horthy-rendszert sem ismeri, és még büszke is rá. Ungár kiröhögte a volt főpolgármestert, amire Demszky rápirított: „Ne nevess, te Ungár Péter, mert ezzel csak a tudatlanságodat jelzed!”