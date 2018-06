Legyen NYESZ-e mindenkinek, aki arra készül, hogy majd megöregszik!

Mi, akik 444-olvasás, esetleg -írás, valamint kommentelés mellett ma még aktívan dolgozunk (néha), pontosan tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy lesz-e nyugdíjunk, mire megöregszünk. Pláne, ha Magyarországon tesszük mindezt. Nekünk szól a NYESZ!

A nyugdíj-előtakarékossági számla a három legismertebb, időskori felhasználásra indított öngondoskodási célú megtakarítási forma egyike, az önkéntes nyugdíjpénztár és a nyugdíjbiztosítás mellett. A NYESZ tulajdonképpen egy speciális értékpapír-számla, vagyis számlán értékpapír alapú befektetéseket lehet kezelni, így szaporodik, gyűlik megtakarításunk öregkorunkra.

Külön öröm, hogy az állam is támogatja ezt a konstrukciót. A NYESZ-befizetések húsz százaléka, de maximum évi 100 ezer forint visszaigényelhető az éves személyi jövedelemadóból. Sőt: ha valaki 2020 előtt készül nyugdíjba menni, évi 130 ezer forintot igényelhet vissza. Ezt a visszaigénylést az állam nem engedi rögtön elherdálni, a visszatérített összeg is a NYESZ-számlára kerül.

További előny, hogy a nyugdíj-előtakarékossági számla hozama, az itt szerzett

jövedelem adómentes (ennek az adómentességnek azért vannak

feltételei, erről számlanyitáskor a pénzintézet tájékoztatja az ügyfelet).

Hol a csapda?

Garantált hozamot ebben a megtakarításban senki nem tud ígérni, viszont ha nincs valami ordas nagy krach a gazdaságban, a jövedelmezőség rendszerint jóval magasabb, mint amit például a sima lekötött betétek kamataiból össze lehet hozni. Aki NYESZ-ezik, jól teszi, ha bizonyos időközönként azért ránéz a megtakarítására és esetleg változtat a portfólióján a magasabb hozam érdekében. Ha még sok idő van hátra a nyugdíjig, érdemes hosszabb távú megtakarításokban is gondolkodni, és a magasabb hozam reményében valamennyi kockázatot is vállalni befektetéseinkben. Ebben természetesen lelkesen segít a számlavezető pénzintézet is.

Mikor kezdhetem kiszedegetni a pénzemet a NYESZ-ből?

Aki 2013 előtt nyitott ilyen számlát, az ma már bármikor hozzányúlhat a megtakarításához - feltéve, hogy már nyugdíjba ment. Aki viszont 2013-ban vagy később köt vagy kötött NYESZ-szerződést, legalább tíz évet kell, hogy várjon, mielőtt felveheti a pénzét. És persze ő is csak akkor teheti ezt meg, ha már nyugdíjba vonult.

Korábban is meg lehet szüntetni a számlát és fel lehet venni a megtakarított pénzt, de ilyenkor azt a bizonyos évi adójóváírást 20%-kal növelten vissza kell fizetni, sőt, ilyenkor még az elért hozam után is adózni kell a vonatkozó adószabályok szerint.

Kinek éri meg ez az egész?

A NYESZ akkor igazán jó buli, ha az éves adójóváírás maximális összegét érvényesíteni tudja a befektető (vagyis legalább évi 500 ezer forintot tud félretenni), és vannak alapvető befektetési ismeretei ahhoz, hogy legalább évente egy-két alkalommal érdemben át tudja tekinteni a számla mögötti értékpapírok helyzetét, szükség esetén módosítani tudja a portfólióját.

A NYESZ önmagában nem tekinthető teljes értékű nyugdíj-megoldásnak, de remekül ki lehet egészíteni vele a majdani állami nyugdíjat és az esetleges egyéb nyugdíjcélú megtakarításokat.

Van most olyan megtakarított pénzed, amit félre tudsz tenni öreg napjaidra? Fontold meg a NYESZ-t, ha jól fekteted be a pénzedet és igénybe veszed a maximális adójóváírás lehetőségét, jól járhatsz vele! Persze mindezt ésszel tedd, hiszen minden befektetési formának más a kockázata és az ajánlott befektetési időtávja. Csak olyan kockázatú befektetést válassz, ami számodra még „vállalható” kockázattal bír, és mindig tartsd be az ajánlott befektetési időtávot!

És mit mond a NYESZ-ről és más öngondoskodási formákról a szakértő? "Az OTP Öngondoskodási Indexe szerint a magyarok 82 százalékának fontos, hogy anyagi gondoktól mentes időskort biztosítson magának. Azonban az látszik, hogy a megkérdezettek több mint 50 százaléka továbbra sem tesz félre erre a célra, pedig mindössze 3 százalék gondolja, hogy az állami nyugdíj biztosan elég lesz. Ha időben, még 40 éves korunk előtt elkezdünk félretenni erre a célra, akkor apránként, jelentős megtakarítást érhetünk el öregkorunkra" - mondta el Nyitrai Győző, az OTP Bank Megtakarítási Szolgáltatások Főosztályának igazgatója.



