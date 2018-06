Elindult Toroczkai új pártja, fehér szigetté tennék Magyarországot

Szombaton Ásotthalmon zászlót bontott a Jobbik-ellenes szélsőjobb. Dúró Dóra és Toroczkai László pártjának megalakulásánál többet szidták a Jobbik vezetését, mint a hagyományosan nemzetvesztő baloldalt és az összes világösszeeskövést együttvéve.

A Mi Hazánk Mozgalom azokat akarja elhozni a Jobbiktól, akiknek nem tetszett a párt langyosabb, néppártosabb irányvonala, most pedig Toroczkaiéktól újra megkapták a régi hangulatot:

szólt a nemzeti rock, lengtek az Árpád-sávos zászlók, újra fel lehetett venni a gárdamellényt és lehetett fehér Magyarországról beszélni.

A Toroczkai László előtt felszólaló Pongrácz András egyenesen lekommunistázta a Jobbikot Dúró Dóra kizárása miatt. A közönségből pedig Orbán vagy Gyurcsány emlegetésénel kezdett fújolni és bekiabálni, hanem amikor Vona Gábort, Gyöngyösi Mártont vagy Mirkóczki Ádámot emlegették a színpadon, mert megtagadták a párt múltját. isszatérő poén volt, hogya tagságtól összegyűjtött pénzt is csak elitták.



A Jobbikban választások után feszült egymásnak a párt néppártosabb és radikálisabb szárnya, ami végül pártszakadáshoz vezetett. Miután Toroczkai László alulmaradt az elnökválasztáson Sneider Tamással szemben, május végén bejelentette, hogy önálló platformot alapít a párton belül. Hozzá a Jobbik képviselőcsoportjából egyedül Dúró Dóra csatlakozott, de mivel a pártvezetés nem ismerte el a platform létjogosultságát, kizárták a frakcióból. Miután Toroczkait a platform miatt kizárták a pártból, Dúró és férje, Novák Előd is kilépett.



A Toroczkaiékhoz csatlakozók közül sokaknak az volt az utolsó csepp a pohárban, amikor Vona Gábor koalícióra lépett volna az LMP-vel és a Momentummal. Pongrácz szerint egy ilyen kormánynál még az is jobb, ha Orbán Viktor marad hatalmon.

A rendezvényt levezénylő Novák Előd szerint a néppártosodási fundamentalizmus miatt lépnek most ki tömegesen a Jobbikból, és név szerint felsorolta azokat a polgármestereket és önkormányzati képviselőket, akik már otthagyták a pártot.



Dúró Dórát nem csinált titkot abból, hogy nagyon megviseli a szakítás, de szerinte a Jobbik az elmúlt években annyira túltaktikázta magát, hogy a végén már az sem lehetett tudni, mit képviselnek. Szerinte a nemzeti trikolór helyét valami zavaros szivrványos zászló vette át a pártban.

Hibának tartja, hogy nem beszéltek eleget olyan témákról, mint a kommunizmussal való szembenézés vagy a népesedés, majd orkánszerű tapsot kapott a közönségtől, amikor harmadik elhanyagolt témaként a cigánykérdést is felhozta. Dúró a Jobbik helyett egy olyan közösséget akar, ami a fontos célokat nem rendeli alá politikai taktikázásoknak. Ezért a parlament mandátumát sem adja vissza a pártnak, inkább függtelen képviselőként képviseli az új mozgalmat.



Nagyhatalom leszünk

Az is eldőlt, hogy az új párt elnöke Toroczkai László lesz, aki szerint a saját politikai tehetségét igazolja vissza, hogy a Fidesz gyakorlatilag az ő programjával nyerte meg a választásokat. Ragaszkodik ahhoz, hogy a kerítést ő találta ki, de amikor ebből lehetett volna valami, a Jobbik pont elment balra.

Az első pártelnöki beszédét rögtön azzal kezdte, hogy mennyire elege van a pártelnökökből. Szerinte a mostaniak teljesen mesterségesek, akiknek a mozgásuktól a beszédeikig mindent a tanácsadóik terveznek meg, de a valódi problémákat nem ismerik. Ő persze igen:



A népességfogyás és a kivándorlás

nagytőkések idegeneket akarnak betelepíteni, ha itthon elfogy a munkaerő,



de közben nem tesznek azért, hogy több magyar szülessen vagy maradjon itthon.



Szerinte a a kormányt sem zavarja, hogy a népességfogyás közben a cigányság létszáma megduplázódott, amit a legjobban bizonyít, hogy Farkas Flóriánra bízták a kérdést.

Neki is az tett be, hogy Vona a baloldal felé nyitott. Szerinte a mostani helyzetnél is rosszabb lett volna, ha Vona Gábornak sikerült volna összehoznia a Jobbik-LMP-Momentum koalíciót. Eddig inkább csak a kormányoldalon ismételgették, hogy egész Európában reménykedve figyelnek Magyarországra. Bár Toroczkai szerint ez igaz, de szerinte nem Orbán Viktorra figyelnek, hanem az olyan radikálisokra, mint az ő mozgalmuk.

De arra jól ráérzett, hogy a világpolitika mellett újra elő kell venni a hétköznnapi problémákat is, ezért beleszállt az Artisjusba, amiért egyszerű fodrászoknak bírságolnak meg, ha szól náluk a rádió, de szerinte a parkolóhelyekket is egy maffia tartja a kezében, a bankoknak pedig hagyják, hogy megsarcolják az ebereket. Láthatóan a közönséget is felrázta, hogy végre sokkal közelebbi ellenségeket állítottak eléjük.

Valamivel távolabbi célként jelölte meg, hogy Magyarország nagyhatalommá válik Európán belül. „Olyan Magyarországot szeretnénk, ami fehér szigetként magmarad Európában”- mondta az új pártelnök, aki arra számít, hogy nemcsak a kivándololt magyarok fognak visszatelepülni, hanem sok európai is ide akar települni, hogy magyarok lehessenek. Ő már beszélt is egy dél-afrikai fehér családdal, akik Ásotthalmon képzelik el a jövőjüket.



Egyelőre várják, hogy a Jobbikot elhagyók csatlakozzanak hozzájuk, a párt alapító nyilatkozatával csak augusztus 20-án jönnek elő, de aztán jövőre elindulnak az európai parlamenti választásokon és az önkormányzati választáson is.