Mi lesz a német kormánnyal, ha Seehofer tényleg lemond?

A német politikától szokatlanul nyílt dráma bontakozott ki vasárnap estére. Ekkor járt le a határidő, amit Angela Merkel kormányának belügyminisztere, a bajor Horst Seehofer és pártja, a CSU (Keresztényszociális Unió) adott, hogy elfogadható megoldást találjanak a migrációs helyzetre. Késő este viszont, hosszú órák megbeszélése után, miközben a nézők a dán-horvát meccs kihagyott tizenegyeseivel voltak elfoglalva, kiszivárgott a hír:

Seehofer volt az, aki bejelentette lemondását pártelnöki és belügyminiszteri posztjáról is.

A politikai válság júniusban éleződött ki, miután Seehofer közölte: megengedi Bajorországnak (aminek nemrég még miniszterelnöke volt), hogy ne engedje be azokat a menekülteket, akiket máshol már regisztráltak.

„Ez elvben csak az érvényben lévő dublini rendelet betartása lenne, de a gyakorlatban véget vetne a schengeni rendszernek, hiszen sok országban napokon belül visszaállna a határellenőrzés miatta. Horst Seehofer belügyminiszter egyszerre a bajor CSU-t akarja ezzel segíteni (októberben tartományi választások lesznek, és jön fel a menekültellenes AfD), de javaslata másra is utal: ha nincs kvóta, nem lesz Schengen sem. A visszafordítási javaslata közvetlenül ugyan az olaszokat szívatná, hiszen most ott regisztrálják a legtöbb menekültet, de általános üzenete hasonlít az olaszokéhoz: ne a kárukra legyen a humanizmus. Továbbá szívatja főnökét, Angela Merkel kancellárt is, aki ellenzi a menekültek visszafordítását” - írtuk akkor. Merkel akkor megegyezett Seehoferrel, hogy az EU-s csúcsig még nem engedi a bajoroknak a határ lezárását, és a menekültek visszaküldését, hátha sikerül megegyezni.

És sikerült is: péntek hajnalra Brüsszelben a zárt táborok tervezése lett a közös nevező. Ez lényegében a visegrádi országok álláspontjának győzelmét jelentette, de azt is, hogy mindenki kommunikálhatta saját győzelmeként.

Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance/AFP

Hétvégére viszont az derült ki, a CSU-nak ez nem elég, és szerintük a német határ helyzetén konkrétan nem sokat változtat a megállapodás. Szombaton olyan meglepő hírek is elterjedtek, amelyek szerint a német kormány megállapodott volna 14 országgal, többek között a visegrádiakkal is arról, hogy visszafogadják azokat, akiket regisztráltak - az érintettek, a magyar kormánnyal az élén gyorsan közölték, hogy erről szó sincs.



Így jött el a vasárnap, majd a kiszivárgó hírek arról, hogy Seehofer felajánlotta a lemondását. Ami valóban el is hangzott, de a bajor politikus nem sokkal később annyival korrigált, nekifutnak még egyszer, hátha három napon belül megoldást sikerül találni. Merkel és Seehofer hétfő délután ötkor találkoznak Berlinben.

Seehofer és Merkel szombat este Fotó: PAUL ZINKEN/AFP

A belügyminiszter ezzel szinte lehetetlen helyzetbe manőverezte magát, nehezen képzelhető el olyan megoldás, amivel ezután megőrizheti a hitelességét. A döntésben a politikai szempontok mellett fontos része lehetett a személyes szálnak is: Merkel és Seehofer évtizedek óta politizálnak együtt, rengeteg feszültség halmozódott már fel közöttük. A választók viszont a felmérések szerint inkább a CSU-t hibáztatják a kialakult helyzetért - miközben épp azért élezték ki a konfliktust, hogy saját helyzetükön javítsanak.

Seehofer személyes karrierjénél viszont lényegesebb kérdés, hogy mi lesz a német kormánnyal. Ez a lépés ugyanis a CSU és a CDU (Kereszténydemokrata Unió) évtizedes szövetségének végét jelentheti.

Ha valóban lemond, akkor a következő fontos kérdés, hogy a CSU bent akar-e maradni a kormányban. Ha igen, új belügyminisztert jelölnek - akivel persze még folytatódhat a konfliktus. Ha viszont nem, akkor minden miniszterüket vissza kell hívniuk, és ki kell szállniuk a koalícióból. A CDU és az SPD szövetsége is elveszítené a többségét a Bundestagban.

Fotó: PETER KNEFFEL/dpa Picture-Alliance/AFP

Ha ez a helyzet, akkor megpróbálhatnak kisebbségben kormányozni, és alkalmi szövetségeket kötni különféle szavazásoknál. Ez nem valószínű, a hosszan húzódó koalíciós tárgyalások alatt is azt mondta Merkel, inkább jöjjön új választás, mint kisebbségi kormány. A másik lehetőség, hogy új koalíciós partnert keresnek, például a Szabad Demokratákat (FDP) vagy a Zöldeket.



Elvileg persze az is elképzelhető, hogy a Bundestag maradék része összefog, és közösen kiszavazzák Merkelt a hatalomból, de a megosztottság miatt ez sem valószínű. A helyzet legnagyobb nyertese viszont az AfD lehet - nekik ideális, ha a választók azt látják, a maistream pártok reménytelenül veszekednek egymással migrációügyben.