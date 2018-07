Tíz percig szidta Egyiptomot a Facebookon - Nyolc év börtönre ítélték

Amíg Egyiptomban van az ember, jobb ha nem mond semmit - ez következik abból a brutális perből, amiben súlyos börtönre ítélték Mona el-Mazbouh-t.

A 24 éves libanoni nő nyaralni ment Egyiptomba, de nem tetszett neki. Észrevételeiről kirakott egy 10 perces videót a Facebookra, amin trágár szavakkal - és a bíróság szerint Istent káromolva - mindennek nekiesett, ami egyiptomi: az ottani Ubertől kezdve az éttermekig, és általában is szidta az egyiptomiakat.

Álhírek terjesztéséért, Egyiptom rossz hírének keltéséért, a társadalmi rend aláásásáért, és a vallási érzékenység megsértéséért beperelték, és most első fokon nyolc év letöltendő börtönre ítélték. Pedig később kirakott egy másik videót is, amin próbált visszakozni, és azzal is érvelt, hogy az egyiptomiak félreértették a libanoni arab akcentusban elmondott gondolatait.



Az ügyvédje reméli, hogy a hónap végén tartandó másodfokú tárgyaláson enyhítik az ítéletét. (cairoscene)