Vádat emeltek egy orvvadász ellen, aki nem csak a vadakat irtotta, hanem más vadászok puskáját is ellopta

A Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség orvvadászat, lopás, valamint lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés miatt emelt vádat egy 45 éves férfi ellen - közölte a Veszprém Megyei Főügyészség.

A férfi Pula és Öcs községek környékén vadászott engedély nélkül, nem volt tagja vadásztársaságnak, de esetenként bérkilövést végzett, illetve meghívás alapján vadászott. Mindehhez egy golyós és egy sörétes vadászfegyvert tarthatott.

Ahhoz képest, hogy nem volt engedélye, nagyon profin csinálta:



Annak érdekében, hogy az állatokat odacsalja, 2016 nyarán vadetetőt létesített, és saját leshelyet is kialakított. A férfi 2017 nyaráig a vadászterületen három vadkant, két vaddisznót és egy muflonkost lőtt, mellyel a sértett társaságnak 1 550 000 forint kárt okozott. A vaddisznók húsát feldolgozta és értékesítette, míg a muflonnak a trófeáját tulajdonította el. Ezt megelőzően volt olyan eset is, hogy a vádlott egy más által frissen kilőtt, 350 000 forint értékű muflont tulajdonított el a vadászterületről.



Mindez még hagyján, 2017 májusában, Öcs határában egy vállán puskával gyalogló ismeretlenre figyelt fel, és azt is látta, amint a férfi a fegyvert elrejti. Megnézte, és a rejtekhelyen egy távcsővel felszerelt vadászpuskát és néhány lőszert talált.

Későbbfogta magát, és hazavitte magával a fegyvereket.

Az elkövető a vadászpuska és a lőszerek tartására nem rendelkezett engedéllyel, miként nem volt engedélye a házkutatás során előkerült pisztolytöltényekre sem.