Fidesz: A képviselők fizetése 18,5 százalékkal, az általuk vállalt munkával arányosan nő

Az Index írta meg, hogy a Fidesz javaslata módosítaná a törvényt, így az eddigi kb. havi 748 ezer forintról 948 ezerre nőhet a parlamenti képviselők fizetése: ezzel a bruttó havi átlagfizetés háromszorosát keresnék meg. A frakcióvezetők ennek a dupláját, a frakcióvezető-helyettesek pedig kicsivel több mint a másfélszeresét keresnék az újonnan megállapított képviselői alapfizetésnek.

Az a képviselő, aki bizottsági tag, az a kb. bruttó 1 millió forintos alapbére 1,2-szeresét keresné, de ha a törvényalkotási bizottság tagja vagy más bizottságban is benne van, még többet vihet haza. A törvény szerint a lakhatási támogatás a tiszteletdíj 25 százaléka, így lakhatásra is több pénzt vehetnek majd fel a képviselők, a dokumentum szerint azért, mert a fővárosi albérletárak az elmúlt 5-6 évben megduplázódtak. A képviselők havi kerete is nő: aki listán került be, annak a fizetésével megegyező összegű keret jut, aki pedig egyéniben jutott be, annak a duplája – írja az Index.

A Fidesz-frakció pénteken az MTI-vel közölte, hogy a kormány 2010 óta a közszolgálat több területén hajtott végre béremelést, ami több mint félmillió dolgozót érintett, az elmúlt hat évben 51 százalékkal emelkedett az átlagbér, és duplájára nőtt a szakmunkás bérminimum. Azt is írták, hogy a pedagógusok bérét 50 százalékkal emelték, és ugyanilyen arányban növekszik 2019-ig a rendvédelmi dolgozók, rendőrök, katonák és tűzoltók bére, míg az egészségügyi szakdolgozók béremelése jövőre átlagosan eléri a 65 százalékot, és magasabb bért kapnak már többek között a mentősök, ápolók, a bölcsődei nevelők, a szociális és a kulturális ágazat, a járási- és kormányhivatalok, valamint a NAV dolgozói is.

A parlamenti döntéshozók alapilletménye ezek után, a sorban utoljára emelkedik, 18,5 százalékkal – közölte a Fidesz, hangsúlyozva, hogy a javasolt megoldás a képviselők javadalmazását a gazdaság teljesítményétől teszi függővé. A közleményük szerint az Országgyűlés tisztségviselőinek tiszteletdíja az általuk vállalt munkával arányosan alakul, és ez megfelel a korábbi és nemzetközi gyakorlatnak.

Orbán Viktor és Semjén Zsolt az Országgyűlés plenáris ülésén 2017. október 9-én. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Áprilisban a Fidesz még tagadta, hogy fizetésemelésre készülne. Jövőre egyébként a minisztereknek és a pártalapítványoknak is több állami pénz juthat majd. (Index/MTI)