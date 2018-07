Egy floridai férfi fél év börtönt kapott, részben azért, mert nem oldotta fel a biztonsági zárat a mobiltelefonjain

Egy közúti intézkedés dagadt polgárjogi üggyé egy Tampa Bay-i bíróságon, miután a héten egy floridai férfit fél év börtönre ítéltek, mert nem sikerült feloldania a telefonja biztonsági zártát. William Montanez azt mondta a bíróságnak, nem emlékszik a jelszóra, így a bíró az együttműködés megtagadásáért 180 nap börtönre ítélte.

Montanez június 21-én, egy közúti ellenőrzésen akadt fent, amikor nem megfelelően húzódott le, miközben elhagyott egy kocsifeljárót. A rendőrök kérték, hogy hadd nézzék át az autót, amit a férfi megtagadott, ezért a rendőrök bevetettek egy kábítószer-kereső kutyát.

Érdemes közbevetni, hogy a kutyás egységet már akkor értesítették, amikor még nem is beszéltek Montanezzel, márpedig 2015-ben az amerikai legfelsőbb bíróság a Rodriguez kontra Egyesült Államok ügyben leszögezte: a rendőrök a közúti ellenőrzésekből nem kezdhetnek nyomozást, csak abban az esetben, ha valamilyen bűncselekmény alaposan gyanúja fölmerül. Márpedig az, hogy nem engeded átkutatni a kocsidat, nem elég indok.

A kutya talált kis mennyiségű (4,5 gramm) füvet és THC-olajat, amiről Montanez bevallotta, hogy az övé. A rendőrök két telefont és egy rejtett pisztolyt is találtak, ami állítólag a férfi anyjáé. Amikor a rendőrök megkérték Montanezt, hogy oldja fel a mobiltelefonok biztonsági zárát, megtagadta az együttműködést. A képernyőn ugyanis a legújabb SMS az volt, hogy: „OMG did they find it”, azaz „Úristen, megtalálták?”.



A rendőrök házkutatási parancsot kaptak arra, hogy átnézzék a két telefont az alábbi vádakra:

kevesebb mint 20 gramm kannabisz birtoklása,



kábítószer birtoklása.

Ez azért érdekes, mert Montanez addigra mindkét bűncselekmény elkövetését beismerte, tehát nem világos, miért kellett a rendőröknek engedély a telefonok átkutatásához.

Fotó: ROBERT SCHLESINGER

Ez a házkutatás juttatta a férfit bíróság elé, ahol a bíró arra kérte, hogy oldja fel a telefonok biztonsági zárját, amit megint megtagadott – vagy egyszerűen nem tudott megtenni, mert elfelejtette a jelszavakat. A lényeg, hogy a következő fél évet börtönben tölti, amiért nem engedte meg a rendőröknek, hogy átkutassák a telefonját, amire egyébként nem is volt szükségük a vád bizonyításához.

A férfi ügyvédje a Fox 13 News szerint így foglalta össze az ügyet: ha letartóztatnak bármiért – legyen az kábítószer vagy fegyver – és egy elektromos eszköz van a közeledben, házkutatást kérhetnek hozzá, és meg is kapják. És ha nem adod meg az engedélyt, hogy átkutassák azt, csak mert nem akarsz másoknak megmutatni privát információkat, börtönbe fognak zárni. (Gizmodo)