Franciaország a világbajnok

Másodszor is világbajnok FRanciaország, miután a döntőben 4-2-re verték Horvátországot.



Az első félidőben kifejezetten jól játszó Horvátország balszerencsével került hátrányba, innen még felálltak, de aztán egy 11-essel újra vezetést szerzett Franciaország.

Az első félidőtben úgy vezetett 2-1-re Franciaország, hogy csak egy kaput eltaláló lövésük volt.

A második félidőben aztán a vébén folyamatosan tartalékoló Franciaország megnyomott pár percet, elhúztak 4-1-re. A horvátoknak adott még egy potyát Lloris, de a három hosszabbítást is játszó horvátok elfogytak a végére.

július 15., 17:00 FRA 4 2 HRV Gól: Mandzukic (öngól 17'), Perisic (28'), Griezman (büntető 38'), Pogba (59'), Mbappé (65'), Mandzukic (69') Sárga lap: Kante (28'), Hernandez (41'), Vrslajko (90'+2') Piros lap:

Fontos hiányzó nem volt a döntőben. A franciák a megszokott 4-3-3-as felállásban, a horvátok a középpályát igyekeztek megszállni a 4–1–4–1-es felállással.



Franciaország: Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernández – Pogba, Kanté (Nzonzi, 55.), Matuidi (Tolisso, 73.) – Mbappé, Griezmann, Giroud (Fekir., 81). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps.

Horvátország: Subasic – Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Pjaca, 82.)– Brozovic – Rebic (Kramaric, 71.), Modric, Rakitic, Perisic – Mandzukic. Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic.



A franciák a világbajnokságok későn érő csapata. 1998-ban jutottak csak először döntőbe, hazai pályán, azt meg is nyerték. Azzal együtt egy ez a harmadik döntőjük, 2006-ban az olaszoktól 11-esekkel kaptak ki, ez a legjobb mutató, még a brazilokat is előzik az elmúlt 20 évben.

Horvátország abban bízhatott, hogy valamennyi meccsén szerzett gólt. És ebben a különös statisztikában, hogy húszévente mindig új világbajnokot avatnak: 1958-ban Brazília, 1978-ban Argentína, 1998-ban éppen Franciaország nyert először vébét.

Orbán Viktor természetesen ott van a vébédöntőn, de nemcsak ő. Ahogy Mészáros Lőrinc lapja, a Nemzeti Sport beszámol róla, Mészáros Lőrincet, az Eszék tulajdonosát a horvát szövetség meghívta a fináléra.

Pelé után Mbappé a legfiatalabb játékos, aki vébédöntőn pályára lép. 19 évesen összejöhetnek neki, ami holland legendáknak, de Messinek vagy Cristiano Ronaldónak sem.

Fotó: Kristina Afanasyeva/Sputnik

Első félidő

1-5. perc: A horvátok kezdtek, passzokkal megjáratták a labdát. Modricé az első szabálytalanság, Umtitibe rúgott bele a francia 16-osnál. Aztán a 3. percben megint Modric ellen fújtak. A franciák visszaálltak a térfelükre, a horvátok intenzíven, de nem ész nélkül keresik a fogást rajtuk. Nagyobb helyzet nem volt, a horvátok a széleken törhetik fel a franciákat.

6-10. perc: Továbbra is a horvátok kezdeményezőbbek. Strinic kap labdát a 16-oson belül, Pogba tisztáz szögletre. Modric ívelte be, de Varane kifejeli. Magasbiztosak a horvátok, Király kolléga meglátása szerint Rebic a szokásosnál is agitáltabbnak tűnik, vagy gólt lő, vagy embert öl a szünetig".

11-15. perc: Rakitic találta meg egy passzal Perisicet a 16-oson belül, ha jól átveszi, nagy helyzet, de nem vette át jól. A franciák nem az első negyed órában akarják megnyerni a döntőt, semmit nem mutattak eddig támadásban. Giroud próbálták most megtalálni, de nem jutott e hozzá a labda. Igaz, mivel a vébén eddig nem volt kaput eltaláló lövése, ez mindegy is. Perisic lépett meg a bal szélen Pavard oldalán, de rossz volt a beadása. Varane be is szól Pavardnak, aki eddig a francia védelem gyenge pontjának tűnik.

17. perc. Vezet Franciaország. A franciák először tartják hosszabb ideig a labdát a horvátok térfelén, Mbappé csele bejön, de aztán horvát játékosnak passzol, de nem szabadul fel a horvt kapu. Griezmann kerül a földre, ő ívelte be a szabadrúgást oldalról, a tömegben Mandzsukic csúsztatott bele, a saját kapujába. Nem volt benne a meccsben.

Mbappé megléphetett volna, Vida óriást mentett, de a franciák előnyben végképp nem mentek előre. A horvátok igen, Kante fel is vágta Perisicet, sárgát kapott.

Egyenlített Horvátország! A 28. percben Perisichez egy szabadrúgás után került a labda, egy csel után belőtte.



Így fogadták a gólt.

A 36. percben egy francia szöglet után Perisic kezezet a 16-oson belül. A franciák reklamáltak, videóbírózás jött, a bíró is megnézte, megadta.

Griezmann belőtte, megint vezet Franciaország.

Párizsban a State France-ban nézték a szurkolók Griezmann 11-esét.

A horvátok egy percen belül válaszolhattak volna, megint Pavard oldalán kerültek helyzetbe, de Rebic nem találta el jól.

A 43. percben Lovren lőtte rá, az ötösön álló Pogbát lőtte hátba.

A 44. percben Umtiti maradt lent a földön, Lovren esett rá a lábára a fél perccel korábban elvégzett szöglet után. A bíró nem állította meg, a horvátok támadtak tovább, végül szögletre mentettek. Rakitic újabb szögletéről Vida maradt le.

Három perc a hosszabbítás. A francia kapu előtt Perisic lepődött meg, hogy elért hozzá a labda, rossz megoldást választott, nagy helyzet volt.

SZÜNET

A franciák úgy vezetnek, hogy támadásban szinte semmit nem mutattak, nagy helyzetük nem volt, egy kavarodásban szerzett öngóllal és egy, viszonylag ártalmatlan szituációban történt kezezés miatt befújt 11-esből szereztek gólt. Az első féldiőben egy kaput eltaláló lövésük volt, így vezetnek 2-1-re. Látszik, hogy több van ebben a csapatban, de megint a minimumot játszák.

A horvátok lendületetesebb, gólratörőbben játszanak, a széleken többször is zavarba hozták a francia védelmet. Kétségbeesni nem fognak attól, mert megint hátrányban vannak. Perisic eddig abszolút főszereplő, Rebic egyelőre keveset mutat. Bede Márton meglátása: soha nem láttam Kantét ilyen súlytalannak és határozatlannak. A gólt is róla kapták, és már sárgája is van.

Második félidő

Nincs csere. 47 másodpercen belül eljutottak a horvátok a francia kapuig, de nem volt veszélyes helyzet, 15 másodpercen belül Griezmann célozta meg a horvát kaput, el is találta, de Subasic védett. Ez volt a franciák első, kaput eltaláló lövése a 11-est leszámítva. És nem álltak le, Rakitic passzát Rebic lőtte el, Lloris szedte ki a léc alól. Mindez két és fél perc alatt. Aztán előbb Brozovic hosszú passzába Varane csak belepiszkálni tudott a cipőre orrával, Lloris a 16-os kívül, mellel vitte el Perisic elől, majd Varane-tól vette el a labdát Mandzukic, de nagyon lassú volt, beérték. Nyomnak a horvátok.

Az 52. percben először lépett meg Mbappé, Vidát lefutotta, Subasic védett.

53. perc. Három egyenruhába öltözött szurkoló rohant be a pályára. Hamar levitték őket.

54. perc: Deschmaps igazat adott Bede Mártonnak, lekapta a pályáról Kantét, Nzoni jött be a helyére.

59. perc 3-1. Pogba dobta támadásba Mbappét, a csatár rávezette a labdát a védőjére, bepasszolt Griezmann-nak, aki elkezdett dekázgatni, majd a támadást kísérő Pogbához passzolt. A középpályás első lövését blokkolták, a labda visszapattant hozzá, másodszorra belőtte.

Azonnal lőhettek volna még egyet a franciák, Pogba jobb oldalról adott be, Giroud ollózva passzolt tovább, Grizmann elől akrobatikus mozdulattal mentettek.

Eldőlt, 4-1. Mbappé! Hernandez tört előre, nem tudták megállítani, a kaputól 20 méterre álló Mbappéhoz passzolt, átvette, Vida messzeállt tőle, laposan ellőte, Subasic nem ért le.

69. perc: 4-2. Lloris egy hátraadott passznál próbálta meg kicselezni Mandzukicot, meglehetősen ügyetlen, a horvát belelépett a cselbe és belőtte a gólt. Így az öngólja után gólt is szerzett.

Nagy horvát helyzetek nincsenek, de olyan meccs, amikor bármiből lehet gól. Deschamps kihasználta mind a három cseréjét, lehozta Giroud-t, aki úgy hozta le a vébét, hogy nem rúgott gólt és nem volt kaput eltaláló lövése sem. Dalic még cserélhetne egyet, de vagy nem akar belenyúlni a csapatába, vagy nincs kit. Kalinic hazaküldése miatt ugyanis egy csatár hiányzik a keretből.

Mennek előre a horvátok, de most már látszik, hogy fáradtak. A franciákban még bőven lenne több, de úgy hozzák már le ezt a döntőt, ahogy az egész vébét, takarékosan.

Pogba szórakozik el egy helyzetet, nem passzolt Mbappénak, aki a 4-2 ellenére mérgesnek tánik.

Vrsaljko még felrúgja klubtársát, Griezmannt, sárgát kap érte. Először úgy tűnt, hogy senki nem megy fel a franciáktól a szabadrúgáshoz, de váratlanul felbukkant mégis Pogba, el is jutott hozzá a labda, de ezen maga is meglepődött.

VÉGE. Franciaország 1998 után újra világbajnoki címet nyert. Horvátország történelme legjobb eredményét elérve ezüstéremt szerzett.