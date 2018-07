Az eltiltás után Szél Bernadett visszavonul, hogy elgondolkozzon a jövőjéről

Miután az LMP etikai bizottsága már Szél Bernadettet is eltiltotta a tisztségviseléstől, amiért a kampány alatt más pártokkal egyeztetett a visszalépésekről, a társelnök most visszavonul gondolkozni. Bár a döntés szerint a mostani tisztségéről nem kell lemondania, de Szél Bernadett most Ungár Péter lapjának, az Azonnalinak mondta azt, hogy jövővel kapcsolatban fontos és felelős döntéseket kell meghoznia, de ehhez most időre van szüksége.

A Moldován László által vezetett etikai bizottság egyébként nem volt mindenkivel ennyire szigorú. Sallai Róbert Benedeket például visszavették a pártba. Korábban azért zárták ki, mert rátámadt Hadházy Ákosra. Azóta Hadházy otthagyta a pártot, Sallai büntetését pedig ötéves tisztségektől való eltiltásra enyhítették.