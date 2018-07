Erdogan: „Hitler lelke éledt újjá Izrael némely vezetőjében”

Recep Tayyip Erdogan török elnök kedden a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) parlamenti frakcióülésén éles szavakkal bírálta a Hamász palesztin szervezet gázai övezeti létesítményeire mért izraeli katonai csapásokat. Azt mondta:

„Nincs különbség Hitler árja faji megszállottsága és Izrael mentalitása között. Hitler lelke éledt újjá Izrael némely vezetőjében.”

A török államfő külön is ostorozta az izraeli parlamentben múlt csütörtökön elfogadott nemzetállam-törvényt, ami a zsidó nép nemzeti otthonaként határozza meg Izraelt és az arab nyelvnek a hivatalos helyett különleges státust ad.

Ez a törvény Erdogan szerint „minden kétséget kizáróan annak a bizonyítéka, hogy Izrael a legcionistább, legfasisztább és legrasszistább állam a világon”.

Azt mondta, a jelek szerint Izrael „terrorállam” nem elégszik meg ennyivel, hanem „vérbe és keserűségbe fojtja” az egész közel-keleti régiót, majd a világot.

Az 57 muszlim országot tömörítő Iszlám Együttműködés Szervezetének (OIC) rendkívüli ülését a közelmúltban az OIC soros elnökeként Törökország kétszer is összehívta: tavaly decemberben Ankara az ellen emelte fel hangját, hogy az USA Jeruzsálemet ismerte el Izrael fővárosaként, idén májusban pedig azért, mert Washington át is helyezte Jeruzsálembe izraeli nagykövetségét.



Fotó: ADEM ALTAN/AFP

Erdogan arról is beszélt, hogy senkinek sincs joga bírálnia azt az új törvényjavaslatot, ami a rendkívüli állapot július 19-i feloldása után is biztosítaná Törökországban a terrorizmus elleni harc hatékonyságát, ugyanis:



„Nem az a fontos, hogy ki mit mond, hanem az, hogy Törökországnak mire van szüksége.”

A török parlament hétfőn kezdte el a 25 pontból álló javaslatcsomag vitáját, ami több jogszabályt – köztük a terrorizmussal folytatott harcról szóló törvényt – és a rendkívüli állapot keretében kiadott törvényerejű rendeleteket is érinti.

A szöveg értelmében Törökország 81 tartományának kormányzói – ha a közrend és a biztonság úgy kívánja – legfeljebb 15 napig korlátozhatják adott egyének be- és kilépését a tartomány bizonyos részeire, illetve részeiről. A kormányzók ezen felül rendelkezhetnek arról is, hogy adott időpontokban és helyszíneken gyülekezhetnek-e vagy egyáltalán elhaladhatnak-e az emberek és a különböző járművek. A rendőri őrizetbe vétel maximális időtartama is hosszabbodik: a rendkívüli állapot előtti összesen lehetséges 5 napról 12 napra.

Frissítés: A frakcióülés után Erdogan újságíróknak azt mondta: a török származású német labdarúgót, Mesut Özilt, aki a vele való fotózkodás miatti támadások után vasárnap lemondott a német válogatottságáról, minden elismerés megilleti, amiért teljes mértékben nemzetiségének megfelelően viselkedett. Erdogan elfogadhatatlannak nevezte az Özilt érő rasszista megnyilvánulásokat, és azt mondta, a végsőkig kiáll a focista mellett. (MTI)