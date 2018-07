Gulyás Gergely szerint nem elvárható, hogy a fideszesek rokonai ne nyerjenek állami pénzeket

A keddi kormányinfón Gulyás Gergelynél rákérdeztek a legutóbbi panziófejlesztési pályázatra, amin az Index cikke szerint Szatmáry Kristóf fideszes képviselőn, Daher Pierre korábbi fideszes képviselő felesége és Fazekas Sándor rokonán kívül még egy féltucatnyi Fidesz-közeli pályázó nyert több tízmillió forintot panzióépítésre.

Ahogy várható volt, a miniszter nem látja különösebben problémásnak, hogy a Fideszhez szorosan köthető pályázók is jól szerepeltek, szerinte a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak, és „egy évekkel ezelőtt leköszönt volt képviselőt nem lenne méltányos kizárni egy ilyen jellegű pályázatból”.



Hozzátette, hogy senki előnyt vagy hátrányt nem szenvedhet azért, mert országgyűlési képviselőként tevékenykedett vagy tevékenykedik.

Egyébként ilyen pályázatok érdekessége, hogy korábban sokan csak magánlakásnak használták az uniós pénzből felépített épületeket, mint például az izsáki polgármester is. A panziót pedig csak papíron üzemeltették. De ha a mostani nyertesek várnak öt évet, már teljesen legálisan zárhatják be a boltot, és használhatják családi házként az ingatlanokat. Gulyás itt is elmondta, hogy ez a szabályozás mindenkire egyformán vonatkozik. Bár azt nem tudja megmondani, hogy ez a szabályozás jó-e.

Gulyás elmondta azt is, hogy ha valaki országgyűlési képviselő, nem biztos, hogy a családjában is el tudja magyarázni, hogy innentől kezdve ők semmiben sem vehetnek részt, ami közvetetten állami vagy uniós forrásokhoz kötődik.

„Tehát az életszerűsége ezeknek a kérdéseknek valamivel bonyolultabb” - jegyezte meg Gulyás.



A nyertesekkel nagyvonalú miniszter azt sem tartja furcsának, hogy ugyanezzel a pályázattal az 1860 lakosú Bócsán most egyszerre 9 panzió épülhet.

Gulyás szerint meg kellene nézni, milyen turisztikai látványosságok vannak a Bács-Kiskun megyei község közelében, vagyis lehet számtalan olyan ok, ami mellett egy ilyen turisztikai fejlesztés indokolt lehet. Ezt nem akarja a saját hatáskörében megítélni, csak annyit tud elmondani, hogy ilyen nagyságrendű uniós forrás lehívásánál, mindig történnek hibák. Minden hibánál le kell vonni a következtetéseket.

Még nem biztos, hogy Tarlós lesz a Fidesz főpolgármester-jelöltje

Szóba került az is, hogy jövő ősszel Tarlós István újraindul-e a főpolgármesterségért, miután sokat lehetett hallani arról, hogy nem tetszik neki a Miniszterelnökségen felállított budapesti fejlesztésekért felelős államtitkárság, mert tisztázatlanok a hatáskörök. Gulyás azt mondta, hogy Tarlós elmondta neki ezzel kapcsolatban a véleményét, de egyelőre nincs végleges döntés arról, hogy indul-e jelöltként 2019-ben.

Lőrinc Oké

Szóba került az is, hogy Mészáros Lőrinc és családja a választások óta minden munkanapon átlagosan 1,2 milliárd forintot nyert különböző közbeszerzéseken. A miniszter mindezt azzal magyarázta, hogy ma Magyarországon olyan építőipari robbanás van, hogy pillanatnyilag a magyar építőipar kapacitásai nem elegendőek ahhoz, hogy a megrendelésállományt teljesítsék. Így akinek építőipari vállalkozása van, annak az elmúlt években emelkedett a megrendelésállománya és még emelkedni is fog. Konkrétan Mészáros Lőrinc sikerszériájáról ugyanazt mondta el, amit a panziózó fideszesekről: azt kell nézni, hogy a közbeszerzési eljárás megfelelt-e a szabályoknak.

Kultúrharc

A minisztert a jobboldalon tomboló kultúrharc jegyében felkérdezték, hogy ki a kedvenc jobboldali, kortárs, magyar írója. Bár Gulyás annyira nincs oda a kortárs irodalomért, de megemlítette Jókai Annát említette, aki szívesen olvas. De azért elmondta, hogy Esterházy Pétertől a Javított kiadást is zseniális műnek tartja. Amúgy nem akarta politikai besorolás alapján értékelni a kortárs irodalmat, és az erről szóló vitában kiállt Prőhle Gergely mellett, akit azért támadtak be Magyar Időkben, mert nem csak NER-komform alkotókkal állt szóba a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Gulyás szerint a kulturális térfoglalás csak minőségi alapon történhet.

Bajkaiék bukják a minisztériumi melót

Gulyás elismerte, hogy a Miniszterelnökség megszünteti az együttműködést a fideszes Bajkai István ügyvédi irodájával, az SBGK Ügyvédi Irodával és Lázárhoz köthető Ész-Ker Kft.-vel, amik eddig közbeszerzési ügyekben adtak tanácsot a kormánynak. A miniszter azt mondta, hogy kifutottak a keretszerződések, de nem újítják meg azokat, mert ő nem tartja szerencsésnek, hogy a Közbeszerzési Főosztály munkáját külsős cégeknek szervezték ki. Ezt a feladatot újra be akarja hozni az államon belülre, számításai szerint ehhez 80-85 embert kell felvenni a minisztériumba. Szerinte ez mérsékelni fogja a költségeket. Ezeket a szerződéseket egyébként az Európai Bizottság is vizsgálta. Gulyás szerint ebben igaza volt az EU-nak.

Kicsit sztorizott Orbán Viktor izraeli látogatásáról is. Elmondása szerint amikor a miniszterelnök meglátta az ellene tüntetőket a Yad Vashemnél, megjegyezte, hogy azért megtisztelőbb lett volna, ha 17-nél több embert küldenek ki hozzá.