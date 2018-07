A közmédia gyerekműsorában sportolók osztogatják Mészáros Lőrinc ajándékmezeit gyerekeknek és parasportolóknak

Az M4 Sport gyerekekről és gyerekeknek szóló, Kisbajnok című műsorának minden riportjába sikerült belecsempészni valamit a 2Rule-ról - olvastam a hvg.hu-n, és biztos voltam benne, hogy ez azért túlzás. De végignéztem, és nem hogy nem túlzás, hanem inkább nagyon visszafogott megfogalmazása annak, ami itt történik.

Ebben az adásban ugyanis minden Mészáros Lőrinc sportruházatáról szól, ráadásul nem is akármilyen módon.

Először rögtön Felcsútra látogat el a riporter, ahol játékra hívja a gyerekeket, hogy aztán a győztesek kaphassanak egy-egy 2Rule mezt. Ezt a felcsúti felnőtt csapat játékosai osztják ki a kamerák előtt, miközben felzúg a szimbolikus szövegű dal:

Üdv az új korszakban!

Ezután Szilágyi Áronhoz megyünk látogatóba, akit gyerekek kérdezgetnek, mind-mind talpig 2rule-ban.

A Vasas paraúszó szakosztályának ifjú versenyzőivel is beszélget a riporter, és itt is arra fut ki az egész, hogy a végén kapnak egy ajándékot Mészáros Lőrinc cégétől.



Ezek után, akármilyen hihetetlen, a gyerekekről és sportról szóló műsorban egy igazi, hamisítatlan termelési riport következik egy varrodából, ahol a 2rule mezeket gyártják.

Végül az olimpiai bajnok Vári Attila pécsi vízilabda klubjához utaztak el, hogy a gyerekek a kamera előtt örülhessenek a Mészáros Lőrinctől kapott snájdig mezeknek.

Az M4 Sport múlt héten lelkesen számolt be arról, hogy Mészáros Lőrinc márkája piacra lépett, és egyből három magyar csapat is 2Rule-mezben feszített: a Felcsút mellett a Diósgyőr és a Haladás is kiállt a nagyrészt külföldön készülő magyar sportszermárka mellett. A köztévé emellett a Dárdai Pállal készített 2Rule-reklámot is lelkesen mutogatja, illetve egyik műsorvezetőjük is 2rule-os kitűzőben ült végig egy adást. Az LMP a Médiahatósághoz is fordult, mivel nem jelezték a nézőknek, hogy reklámot látnak.

A gyerekműsorban kiírták, hogy a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, de talán helyesebb lett volna úgy fogalmazni, hogy