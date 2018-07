Közepes kategóriájú diktatúrákban sincs ilyen: a köztévé élőzte Mészáros Lőrinc sportszermárkájának bemutatóját Felcsútról

Kis hazai sportszermárka hóna alá nyúlt a magyar közszolgálati televízió. Az 1800 fős település focicsapata, Felcsút mutatta be az új felszerelését, amit bizonyos Mészáros Lőrinc által decemberben alapított Magyar Sportmárka Zrt. gyártott. És ez a kis cég ilyen rövid idő alatt le is győzte már az óriási sportszergyártó multikat, mert az NBI 12 csapatából már három is közölte, hogy lecseréli az eddig beszállítót és váltott a 2rule-ra, pedig a terméket még nem is lehetett eddig látni. A Puskás Akadémia mellett a Diósgyőr és a Haladás is kiállt látatlanban a magyar munkahelyteremtés mellett.

Mészáros magyarországi csapata, a Puskás Akadémia bemutatóját élőzte Facebookon az M4 Sport. Sajnos a hangot annyira nem lehet hallani, és elég hamar meg is szakad, de azt érteni, hogy úgy fognak szárnyalni a bajnokságban, mint a turulmadár.

A termékét most először bemutató cégben Mészáros tulajdonostársa a volt ideiglenes szövetségi kapitány, Szélesi Zoltán felesége, Szélesi Ágnes azt közölte májusban, hogy:

"Visszautasítjuk azokat a valótlan feltételezéseket, amelyekkel a szigorú szakmai szempontok szerint készülő magyar márkát támadják, miközben annak hátterében a munkahelyteremtés szándéka, továbbá a sportban megtestesülő nemzeti érték becsülete áll”.

Ezek után egyáltalán nem tűnnek megalapozatlanok azok a hírek, hogy a válogatott is váltani fog majd a Mészáros-mezekre, reméljük, a világbajnokságon az európai kereszténységet védő Horvátországot is sikerül rábeszélni a márkára.