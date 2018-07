Az LMP közölte, hogy a médiahatósághoz fordul, mert a 2Rule-t reklámozták a köztévén, de az MTI ezt nem volt hajlandó lehozni

Hétfőn megírtuk, hogy Molnár Mátyás, a köztévé Góóól!2 című műsorának házigazdája vasárnap egy zakóra akasztott kitűzővel fejezte ki a rajongását Mészáros Lőrinc sportszermárkája, az egyelőre csak mezeket gyártó 2Rule iránt, és külön nem jelezték a nézőknek, hogy az egész műsoron át megjelenítik a terméket.

Molnár Mátyás 2Rule-kitűzőben az M4 Sporton. Forrás: m4sport.hu

Az LMP erre kiadta ezt az OS-közleményt:

„Az LMP az NMHH-hoz fordul a 2RULE sportmezgyártó cég reklámozása miatt

Turcsán Szabolcs, az LMP Országos Elnökségének a tagja beadványt intézett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) eljárás lefolytatása érdekében. Az LMP álláspontja szerint ugyanis a köztévé sportműsora megsértette a Médiatörvény termékmegjelenítésre vonatkozó rendelkezéseit, amikor a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó 2RULE sportmezgyártó cég kitűzőjét viselte a műsor házigazdája a ruházatán: de a termékmegjelenítésről nem tájékoztatták a nézőket.

Az LMP álláspontja szerint önmagában már az is felháborító, hogy egy még alig létező sportmezgyártó céget kell a közpénzből fenntartott propaganda gépezetben úgy reklámozni, hogy azzal jelzik: a Fidesz rendszerében a fair verseny nem merülhet fel.

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó 2RULE ugyanúgy akarja letarolni a magyar sportpiacot, ahogy a Fidesz politizál: monopol helyzetet kialakítva, erőből, állami milliárdokat költve a propagandára.

Az LMP határozott meggyőződése, hogy a miniszterelnök jóbarátjának ebben az üzletben is számos olyan ügylete lehet, amelyet hatékonyan ki kell vizsgálni, így az NMHH beadvány csak az első lépés.”

Csakhogy az MTI megtagadta ennek közlését, mondván, a „közleményük az OS Szabályzatának 14. 2. pontjába ütközik, ezért azt nem áll módunkban kiadni. Felhívom továbbá a szíves figyelmüket arra, hogy a Szabályzat 15. pontja értelmében az MTI jogosult egyes közlemények közzétételét megtagadni, a közlemény közzétételének megtagadásáért semmilyen felelősséggel nem tartozik.”

Ezt mondja ki a szabály, amire hivatkoznak:

„A közlemény nem sértheti a közmédia szervezeteinek jó hírét és üzleti érdekeit, nem irányulhat a közmédia bármely szervezete vagy annak munkavállalója ellen.”



Korábban is dobott már vissza közleményt azt MTI ugyanezzel az indokkal, például amikor nem tetszett nekik, hogy:

2015-ben az LMP arról szeretett volna megjelentetni egy szöveget, hogy szerintük a közmédia csak a kormányzati propagandát fújja állami pénzből,



2016-ban az MSZP alapítványa Papp Dánielt hírhamisítónak nevezte, pedig a Kúria kimondta, hogy az MTVA programigazgatójára bárki rámondhatja, hogy hírhamisító,



2017-ben a zsidó hitközség az állami tévét kritizálta azzal, hogy tiltakozott a Soros Györgyöt iráni forrásra hivatkozva gonosz cionistázó Híradó-anyag ellen.

Az M4 Sport egyébként a múlt héten lelkesen számolt be arról, hogy Mészáros Lőrinc márkája piacra lépett, és egyből három magyar csapat is 2Rule-mezben feszített: a Felcsút mellett a Diósgyőr és a Haladás is kiállt a nagyrészt külföldön készülő magyar sportszermárka mellett. A köztévé emellett a Dárdai Pállal készített 2Rule-reklámot is lelkesen mutogatja.