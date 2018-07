Mészáros Lőrinc sportmárkáját reklámozza a köztévé fociműsora

Mészáros Lőrinc sportszermárkája, a 2RULE egyelőre sajnos csak mezeket gyárt, így Molnár Mátyás, a köztévé Góóól!2 című műsorának házigazdája vasárnap kénytelen volt egy zakóra akasztott kitűzővel kifejezni a rajongását. De azt sikerült egy egész műsoron át megjelenítenie a terméket. Igaz, ezt külön nem jelzik a nézőknek.

A magyar közszolgálat csütörtökön egyébként is szokatlan lelkesedéssel számolt be arról, hogy Mészáros Lőrinc márkája piacra lépett, és egyből három magyar csapat is 2RULE-mezben feszített. A Puskás Akadémia mellett a Diósgyőr és a Haladás is kiállt a nagyrészt külföldön készülő magyar sportszermárka mellett.



A kitűzőt cikoria vette észre a Twitteren.