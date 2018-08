A Klik új elnöke szerint nincs is pedagógushiány

Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ új elnöke a hivatalba lépése alkalmából tartott sajtótájékoztatón. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Nagyon sok módszertani tartalék van az oktatási rendszerben, mondta a Magyar Hírlapnak Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ új elnöke, én meg kétszer is ellenőriztem a dátumot, hogy véletlenül nem az archívumból nyitottam-e meg valamit. Hajnal ugyanis az interjúban azzal büszkélkedett, hogy több száz iskolában zajlanak infrastrukturális és digitális fejlesztések, és külön kiemelte a tapasztalatok szerint beláthatatlan, a végtelen felé tendáló ideig tartó tanuszodaépítéseket.

Hajnal céljaként nevezte meg az ún. jó gyakorlatok összegyűjtését és megismertetését, illetve azt, hogy az iskolák úgy általában is megismerjék egymást, tanuljanak egymástól. Sikeres programra példaként a Komplex Instrukciós Programot említette, de beszélt arról is, hogy vannak nagyon jó egészségfejlesztési és mérés-értékelési programok is, amiket szélesebb körben kellene megismertetni.

Hajnal beszélt a pedagógushiányról is, ami szerinte nincs. Az elkövetkező hat évben biztosan nem várható, hogy a nyugdíjba vonulás miatt nagyobb létszámú utánpótlásra lenne szükség, mondta, hozzátéve, hogy nincs országos pedagógushiány. Random valóságellenőrzésként megnyitottam a kozigallas.gov.hu-t, ahol az első ötven álláshirdetésből negyvenben pedagógust vagy egyetemi oktatót kerestek, a maradék tízből pedig csak kettő volt, amit ne oktatási intézmény adott volna fel. (Via MTI)