Ellenzék: Miért rúgták ki a debreceni Ady Endre Gimnázium igazgatóját? Államtitkár: Ez a törvény, minden szabályos volt

Rózsavölgyi Gábor 2002 óta igazgató a debreceni Ady Endre Gimnáziumban, szinte az összes tanár támogatta, plusz a szülők és a diákönkormányzat is, augusztusban azonban mégsem ő, hanem Türk László fideszes önkormányzati képviselő lett a gimnázium új igazgatója.



Ez akkor nagy felháborodást eredményezett, Debrecenben még tüntettek is a leváltott igazgató mellett, a tankerületnek is magyarázkodnia kellett, amelyre Rózsavölgyi válaszolt is.

Két szocialista országgyűlési képviselő, Gurmai Zita és Kunhalmi Ágnes nemrég parlamenti kérdés formájában megkérdezte az oktatási ügyekben illetékes emberi erőforrások miniszterét, “milyen indokok alapján nem támogatta az oktatásért felelős államtitkár Rózsavölgyi Gábor a Debreceni Ady Endre Gimnázium vezetői beosztásának ellátására szóló megbízását, illetve az előző évben miért csak egy évre kapott kinevezést?”

Kásler Miklós helyett Rétvári Bence válaszolt. Az államtitkár hosszan részletezte a igazgatói pályázatokat szabályozó törvény passzusait, kitért például arra, hogy a döntés meghozatala előtt ki kell kérni az alkalmazottak, a tanárok, a szülők, a diákönkormányzat, a helyi gazdasági kamara, sőt, a helyi önkormányzat véleményét is (amelyek közül tudni, hogy a tanárok,a szülők és a diákok biztosan Rózsavölgyit támogatták).

Majd az érdemi válasz kimerült a következő mondatban: