Nem állították le Paksot a Duna hőmérséklete miatt, de nem kizárt, hogy mégis le kellett volna

Szombaton írtuk meg a G7 nyomán, hogy olyan meleg volt a Duna, hogy kis híja volt, hogy nem kellett leállítani a paksi atomerőművet. Az Átlátszó most azt írja, ők pénteken mérték meg a vízhőmérsékletet az Energiaklub szakértőivel, és hogy, hogy nem, az általuk használt mindkét hőmérő 30 fok fölötti értéket mutatott a Paksi Atomerőmű hűtővizének kifolyócsatornája alatt a Dunában.

Mint az Átlátszó írja, egy ma is érvényben lévő minisztériumi rendelet szerint a folyó élővilágának védelmében a hűtővíz kibocsátási pontjától számított 500 méteres folyószakaszon a vízhőmérséklet sehol nem haladhatja meg a 30 fokot. Ugyanez az érték Franciaországban például csak 28 °C., ott augusztusban le is állítottak blokkokat három atomerőműben.

Az Energiaklub környezetvédelmi egyesület megpróbált hivatalos adatokat szerezni a szóban forgó Duna-szakasz hőmérsékletéről a Paksi Atomerőmű Zrt.-től közérdekű adatigénylés útján, ám megkeresésükre egyelőre nem is válaszoltak. A G7 szombati cikkében arról írnak, a Vízügyi Főigazgatóság paksi mérőegysége éppen augusztus elején hibásodott meg, egy zátony miatt rossz adatokat küldött, így kézi mérésre álltak át. A kánikula idején is csak napi egy mérést végeztek, azt is a reggeli órákban, amikor hideg a víz, az ő méréseik szerint a Duna hőmérséklete nem érte el a kritikus pontot, bár valóban majdnem elérte azt,

a legmagasabb mért érték szerintük 29,8 fok volt.

Bár az Átlátszó mérései nem tekinthetők hivatalosnak,

az általuk használt mindkét hőmérő 30 fok fölötti vízhőmérsékleteket mutatott

a kérdéses folyószakasz tetszőleges pontján, még a kiömlő paksi hűtővíztől 500 méterrel lejjebb is. Ugyanekkor néhány kilométerrel északabbra, a hűtővíz kifolyása fölötti szakaszon 25-26 fokokat mértek a folyóban.