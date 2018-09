Pár hete még azt sorolta az államtitkár, milyen sokat fejlesztették a közoktatást, aztán méregdrága magániskolába küldte a gyerekeit

Amilyen a ma iskolája, a nevelés rendszere is olyan lesz, és olyan lesz a jövőnk, ezért is kulcskérdés számunkra az iskolafejlesztés mind nevelési, mind infrastrukturális szempontból

- erről beszélt kevesebb, mint egy hónapja, augusztus 8-án Szabó Tünde, az EMMI államtitkára.

Szabó tegnap tett ki több fotót Facebook oldalára a gyerekei évnyitójáról. A képekről látható, hogy azok a tanéveként kétmillió forintba került SEK Budapest International School magániskolában készültek, így az államtitkár a két gyerek után négymillió forint tandíjat fizethet csak a 2018/2019-es tanévben.

Szabó egyébként délután azt mondta, hogy



„A gyermekeim taníttatása nem köz-, hanem magánügy. Kérem a nyilvánosságot, hogy gyermekeim, családom magánéletét tartsák tiszteletben.”



Az nem teljesen világos, hogy ha magánügynek tekinti az iskoláztatást, akkor miért tett ki az évnyitóról több fotót a hivatalos Facebook oldalára.

A kormány oldalára augusztus 8-án felkerült videó szerint az államtitkár egyébként elvben nagyon is támogatja a közoktatás fejlesztését. A kétperces klipben Szabó Tünde arról is beszél, hogy 2010-hez képest mennyivel sokkal több pénzt fordít a kormány a közoktatásra, sőt, 2019-ben majd még 18 milliárd forinttal többet, mint idén.

A sportért felelős államtitkár azt is elmondja, hogy több mint 500 iskolában indultak felújítások, informatikai fejlesztések, sőt, rengeteg új iskolai uszoda is épül. Ez utóbbi azért izgalmas, mert uszodaépítésről voltak korábban is ígéretek, de a megvalósítás nem sikerült hibátlanul.



Szabó államtitkár egyébként 2017-ben is szívén viselte a közoktatás ügyét. A kormany.hu beszámolója szerint Pázmándon, egy tornaterem átadásakor arról beszélt, hogy

„a mi felelősségünk, hogy miként alakul a magyar oktatás jövője, milyen esélyt, milyen feltételeket biztosítunk gyermekeinknek képességeik, tehetségük kibontakoztatásához, közös jövőnk építéséhez.”



Azt valószínűleg a kormányzati kommunikáció felelősei is érzik, hogy nem olyan szerencsés a közoktatás jövőjéért a szívén viselő, a fejlesztéseket hosszan soroló, majd a saját gyerekeit a közoktatásból kiemelő, és magániskolába járató államtitkár története.

Az Echo Tv Napi Aktuális című interjúműsorában Rétvári Bence EMMI államtitkár magyarázta 13 percen át, hogy mennyit fejlődött-fejlődik Magyarországon a közoktatás. A beszélgetésben sajnos nem jutott idő Szabó Tünde ügyére, de azt a műsorvezető és az államtitkár gyorsan tisztázzák maguk között, hogy a 4325 hiányzó tanárról szóló cikk légből kapott, csak az ellenzék találja ki, hogy tanárhiány van Magyarországon, mert irigyek, hogy a kormány milyen szédítő tempóban fejleszti a közoktatást, és erről próbálják elterelni a figyelmet.