A magyar futball újra megmutatta fantasztikus humorát

Hét forduló ment le a magyar másodosztályú focibajnokságból, máris kirúgtak három edzőt. Mészöly Gézának Győrből kellett távoznia, mert csak 11. a csapat, itt szorítunk Pintér Attila visszatérésért. Siófokról azt a Varga Attiát küldték el, aki tavaly a meccs utáni tévésinterjúban rúgta ki a hibázó hátvédjét, akitől aztán bocsánatot kért, és rendre kezdőként játszatta a továbbiakban. A siófoki csapat a 20 csapatos bajnokságban most 18. helyen áll.

És ott van a magyar futball fellegvárra, a Zalaegerszeg. Tavaly bővítették ki 11 ezresre a stadionját, így bőven elfért benne a meccsenként 4-500 ember. Az előző szezonban éppenhogy bent maradtak a másodosztályban, kirúgták az addigi edzőt, és jött a kispadra Nagy Tamás. A szurkolók fanyalogva fogadták, de a nem különösebben erős játékoskeretű csapat megtáltosodott vele, 7 forduló után csak két ponttal vannak lemaradva a Fradi fiókcsaptától, az NBII-t vezető Soroksártól. A Békéscsaba csak azért áll előttük, mert kettővel jobb a gólkülönbségük. Vagyis reális esélyük van, hogy hosszú idő után visszajussanak az NBI-be, még a nézőszám is nőtt.

Az idény elején a tulajdonos azt mondta, hogy a cél az első hatban végezni. Most harmadik a ZTE. Mi sem természetesebb, hogy a klub tulajdonosa, Végh Gábor kirúgta a csapattal sikeres edzőt.

Tegnap jelentette be a döntést a ZTE, azzal az indoklással, hogy a tulajdonos „nem látja azt a kezdeményező, domináns játékstílust, mely garanciát jelenthet a hőn áhított feljutásra”.

Olyan nagy volt a felháborodás a szurkolók körében, hogy Végh Gábor ma egy újabb posztban írt a döntéséről. Túlzás, hogy magyarázkodott volna, ehelyett négyszer is leírta, hogy „Jó futballt és eredményes csapatot szeretnék”.

Aztán nyilvánvalóvá tette, hogy végülis azt csinál a csapatával, amit akar: „Mostani döntésem következményeit anyagi és erkölcsi értelemben is én viselem, az azonban, hogy jó döntést hoztam-e, jelen pillanatban még nem megítélhető”.

Végh érdekes figurája a magyar focinak. Az NBII-ben vette át a korábbi elsőosztályú Zalaegerszeget, és négy év alatt nem sikerült visszajuttatnia az NBI-be. Szoros felcsúti kapcsolatokkal rendelkezik, ő ajándékozta a Puskás Akadémiának a felcsúti Puskás-szobrot, még telephelye is van Felcsúton, a stadionépítésekből jókorát húz a Pharos 95 nevű cégével. Végh tavaly júniusban lett a szlovén másodosztályú, lendvai FC Nafta elnöke is. A helyi szlovén rádió sem felejtette el megjegyezni, hogy az elnöki poszt elfoglalása után többségi tulajdonos lehet Végh, akárcsak Mészáros Lőrinc Eszéken, akivel szoros üzleti kapcsolatban áll. Talán rá gondot Végh, amikor azt mondta, hogy van olyan tulajdonos a magyar fociban, aki a jó barátja és nagyon sokat segít a ZTE-nek, de nem árulja el, hogy kiről van szó.

Végh egyáltalán nem csinál titkot abból, hogy bár focistaként csak a harmadosztályig jutott, beleszól szakmai kérdésekbe is. A klub honlapján a szezon előtt megjelent interjúban arra a kérdésre, hogy ha hibásnak vél egy edzői döntést, összeállítást vagy taktikát, akkor szóvá teszi-e az edzőnél, határozott igennel felelt.

Az is természetes volt a klubnál, hogy a tulajdonos és az ügyvezető, Ágosoton Zoltán fiai is a csapat játékosai voltak. Ráadásul úgy, hogy Végh az interjúban is elismerte, hogy volt olyan elvárása az edző felé, hogy játszassa a fiát.



Ez most nem lehetett Nagy Tamás kirúgásának az oka, mert - vélhetően a morgolódó szurklók miatt - Végh és Ágosoton fiát is kölcsönadták még télen. Aztán nyáron Ágoston is távozott az ügyvezetői posztról.

A ZTE ugye az a hely, ahol a sportigazgató, Sallói István is simán elküldi a francba a világ egyik legjobb edzőjét.