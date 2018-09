Orbán fogorvosa Magyarországra hozná a Giro d’Italia rajtját

A Nemzeti Sport írt arról, hogy a sajtóban legtöbbször csak Orbán Viktor fogorvosaként emlegetett, a triatlon-szövetséget is vezető Bátorfi Béla, aki egyben a Pannon Cycling Team tulajdonosa is, nemrég tárgyalásokat folytatott a világhírű kerékpárossal,Alberto Contadorral, aki visszavonulása óta csapatot menedzsel.

A terv pedig az, hogy a jövőben a két csapat együttműködjön. Ennek egyik állomása a 2020-as Giro d’Italia rajtjának Budapestre hozatala lenne. Ezen a viadalon pedig akár már közös csapatot indíthatnának Contradorékkal.

„Az idei Tour de Hongrie eredménye nekünk is jó visszaigazolás volt, bebizonyosodott, hogy lehet keresnivalónk magasabban rangsorolt csapatok között is, s az esetleges Giro-részvétel nagy reklámértéket, óriási fejlődési lehetőséget és üzleti bevételt is hozhatna a magyar kerékpársportnak. Felvettük a sportállamtitkársággal a kapcsolatot, s négy-hat héten belül kiderül, van-e létjogosultsága a témával kapcsolatban egy kormány-előterjesztésnek.” – mondta el Bátorfi a lapnak.



Ezen kívül arról is egyeztettek Madridban, hogy kéne egy magyarországi kerékpáros-akadémia, amihez a Contador Alapítvány utánpótlásprogramja adná a szakmai alapot, és a magyar kerékpársport végre elindulhatna a világelit felé, tette még hozzá.

„Madridban megbeszéljük az akadémia létrehozásának lehetőségeit is, amely nemcsak a térségben, hanem világviszonylatban is egyedülálló lehetne, és hatalmas lökést adhatna a magyar kerékpársportnak. Ám ehhez mindenképpen a kormány támogatására lenne szükség” – mondta még el Bátorfi a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Nemzeti Sportban.

Nem Magyarország az egyetlen, amelyik behúzná a 2020-as rajtot, például Marseille is bejelentkezett már érte. A Giro 2018-ban Izraelből indult, becslések szerint ezért cserébe Izrael 12-16 millió euró között fizethetett a szervezőknek. Vélhetően a 2020-as rajt helyszínének eldöntése egyszerre múlik majd a liciteken, illetve hogy logisztikailag honnan lesz könnyebb elindítani a versenyt.