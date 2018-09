Feljelenti Orbánt a Párbeszéd az ajándékba kapott repülőutak miatt

A Párbeszéd hivatali vesztegetés, valamint hivatali vesztegetés elfogadása miatt feljelentést tesz, és vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez az Országgyűlés Mentelmi bizottságában a Orbán Viktor ellen.



A párt szerint a miniszterelnök többszörösen is törvényt sértett, amikor elfogadta, hogy különböző külföldi helyszínekre magángéppel szállítsák olyan szereplők, akik ráadásul a magyar gazdaság meghatározó alakjai és jelentősen függnek a kormányzati megrendelésektől.

Hétfőn az Átlátszó cikkéből derült ki, hogy Orbán Viktor azzal a Bombardier Global 6000-es típusú géppel utazott Bulgáriába a MOL-Vidi vs. Ludogorec BL-meccsre,ami szinte állandóan Budapesten áll készenlétben, többször is leszállította utasait az Adrián cirkáló luxusjachthoz, amin Mészáros Lőrinc is felbukkan, és a gép például éppen a vébédöntő idején Moszkvába repült. A cikk megjelenése után Havasi Bertalan elismerte, hogy az utat Garancsi István a Vidi elnöke és állami pénzekkel kitömött vállalkozó fizette.