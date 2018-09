Pokoli következményekkel fenyegette Iránt az amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó

"Pokoli árat kell fizetnie" Iránnak, ha károkat okoznak az Egyesült Államoknak, az amerikai állampolgároknak vagy a szövetségeseinek, figyelmeztette Iránt John Bolton, Donald Trump nemzetbiztonsági főtanácsadója azután, hogy az elnök "káosz, halál és pusztítás" okozásával vádolta az országot.

Haszán Róháni iráni elnök válaszában "ellenségességgel" vádolta Trump kormányát.

Bolton szerint "a teheráni mollák gyilkos rezsime" komoly következményekkel számolhat, ha továbbra is "hazudik, csal és megtéveszt". Bolton ezzel arra utalhatott, hogy az amerikaiak szerint Irán megsérti az atomalkut, amit Donald Trump amúgy már egyoldalúan felmondott, és amit az alku többi aláírója és a nemzetközi szervek szerint Irán eddig betartott. "Legyen egyértelmű az üzenetem: figyelünk, és számon kérünk" - mondta.

Bolton, aki George W. Bush kormányának is az egyik legharciasabb tagja volt, igazi keményvonalas Irán ügyében, már többször is katonai csapást sürgetett az ország ellen.

Bolton megszólalása előtt néhány órával Trump az ENSZ-ben védte döntését az atomalku felmondásáról. Azzal érvelt, hogy Irán "nem tiszteli a szomszédait vagy szuverén nemzetek határait. Irán vezetői az ország erőforrásait saját gazdagodásukra használják, és káoszt terjesztenek a Közel-Keleten és azon is túl". Vádjaival nehéz vitatkozni, viszont az atomalku, amit felmondott, nem is ezekkel a kérdésekkel foglalkozott. A Trump által felvetett problémák miatt párhuzamosan vannak szankciók Irán ellen.

Róháni válaszában visszafogottnak mutatkozott. Mint mondta, a párbeszédet a fenyegetőzés felfüggesztésével kéne kezdeni. Majd azzal vádolta az USA-t, hogy nemzetközi kapcsolataiban zsarnokként viselkedik, a hatalmával, nem pedig a joggal próbál nyomást gyakorolni más nemzetekre.

Az Egyesült Államok augusztusban vezetett be újra szankciókat, melyek célja az iráni kereskedelem és pénzforgalom korlátozása. Ezek hatására az iráni riál árfolyama már esett is. Novemberben jöhet a szankciók második köre Irán olajipara ellen. Közben az atomalku többi aláírója, így az EU is azon dolgozik, hogy a dollárban folyó kereskedelmet egy cseremechanizmussal váltsa fel, hogy az európai cégek az amerikai szankciók fenyegetése nélkül folytathassák a kereskedelmet Iránnal. (Via BBC)