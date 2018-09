Mindannyiunk közös sikere: a jelenleginél jobb elektromos autót kap az önkormányzattól az I. kerület fideszes polgármestere

Nagy Gábor Tamásnak, az I. kerület fideszes polgármesterének igazi pasához méltó élete van, annyit törődik vele az általa vezetett önkormányzat.

Bérbe adnak neki egy 71 négyzetméteres lakást havi 81 ezerért a Várban,

a volt felesége is egy 158 négyzetméteres állami lakást bérel havi 80 ezerért,

a szülei is kedvezményesen bérelt önkormányzati lakásban laknak,

ráadásul két autót is szerzett neki az önkormányzat, még ha a Várban bérelt lakása sétatávolságra van is az önkormányzat épületétől.



Ezért cserébe Nagy Gábor Tamás szórja is rendesen a nagy értékű önkormányzati bérlakásokat a Fidesz körüli csókosoknak, de ezt az I. kerületben nem herdálásnak hívják, hanem közösségi értékmegőrzésnek.

Matolcsy György, Palkovics László és Nagy Gábor Tamás egy I. kerületi ünnepségen Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Nos, a jó hír, hogy Nagy Gábor Tamás új elektromos autót kap az önkormányzattól. Most egy elektromos Nissan Leaf és egy hibrid Lexus áll a polgármester rendelkezésére, előbbit a városban használja (miután a főváros épp Nagy Gábor Tamás előterjesztésére ingyenessé tette az elektromos autók parkolását), a Lexust pedig elvileg azért vásárolta az önkormányzat, hogy a polgármester (és az önkormányzat szerint más vezetők is) nagyobb távokat is megtehessen, például amikor testvérvárosokba utazik.

Ehhez képest most a kerületi költségvetés Nagy Gábor Tamás által beterjesztett módosításában pont az áll, hogy a Nissan helyett egy korszerűbb, nagyobb hatóerejű akkumulátorral felszerelt gépjárművet kellene vásárolni. Az tehát nem látszik, hogy így akkor mégis minek van a Lexus.

Veres Dávid, a budavári önkormányzat független képviselője a 24.hu-nak nyilatkozva arcpirítónak nevezte az újabb autóvásárlást, mert amíg Nagy Gábor Tamás új autóra válthat, addig az észak-budai tűzoltóknak csak egy 12 éves Mercedes tűzoltóautó jutott, ami a katasztrófavédelmi beszámoló szerint ráadásul műszakilag megbízhatatlan. (24.hu)