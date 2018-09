Súlyosabb következményei lehetnek a Facebook feltörésének, mint elsőre látszott

Pénteken derült ki, hogy egy biztonsági rés feltörése miatt több mint 50 millió Facebook-felhasználó adatai kerülhettek illetéktelen kezekbe. Ugyanakkor az első beszámolók még nem tértek ki arra, hogy nem pusztán a közösségi oldalakon tárolt adatokról van szó, hanem az érintett felhasználók összes olyan szolgáltatásához és fiókjához hozzáférhetnek a hackerek, amihez a Facebook-fiók segítségével jelentkezett be az adott felhasználó.

És ez pedig rengeteg oldal és szolgáltatás lehet, hiszen a Facebook évek óta komolyan dolgozik azon, hogy a fiókodat használd minél több egyéb oldalon az azonosításhoz és a belépéshez is.

A hackerek egy biztonsági rést használtak ki, amely abban a szolgáltatásban rejlett, ami segített a Facebookon megnézni a felhasználóknak, hogy hogyan fest a saját profiljuk egy ismeretlen számára. A Facebook, miután kiderült a betörés, azonnal kiléptette az 50 millió érintett felhasználót, illetve további 40 milliót, aki használta ezt a szolgáltatást tavaly, illetve leállították ezt a megtekintési módot.

Péntek estére a Facebook vezetősége is elismerte, hogy a támadók hozzáférhettek harmadik felek által üzemeltetett oldalakon tárolt adatokhoz, ha a felhasználó a Facebook egyszerűsített belépését használta. Az nem egyértelmű egyelőre, hogy ez a biztonsági rés meddig volt nyitva, illetve hogy mennyiben volt ez csak elvi lehetőség, vagy pedig történtek is konkrét belépések.

A Facebook mindenesetre elkezdte szétbontani ezeket a kapcsolatokat, szóval ha valaki a 90 millió potenciálisan érintett felhasználó közé tartozik, akkor ezentúl jelszóváltoztatás nélkül nem fog tudni Instagramon posztolni, ha oda a Facebook-fiókjával van belépve.

Ezen kívül viszont kritikus dolgokat még mindig nem közölt a vállalat a támadásról: hogy pontosan milyen típusú adatok szivároghattak ki, milyen hosszan lehettek feltörve a profilok és így tovább. Az azonban biztos, hogy az amúgy is súlyos bizalmi válsággal küzdő Facebooknak jelentős károkat okoz az eset, az első csoportos keresetet már be is adták a cég ellen Kaliforniában. (Wired)