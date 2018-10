A mentelmi bizottsághoz fordultak Orbán repülései miatt

Beadvánnyal fordult az országgyűlés mentelmi bizottságához a Párbeszéd képviselője, egyben a bizottság alelnöke, Kocsis-Cake Olivió. Beadványában azt kérte, hogy a bizottság foglaljon állást a kérdésben, hogy

ajándéknak minősül-e az, hogy Orbán Viktor ingyenes repülőutakat kapott egy állami tenderek sorát nyerő vállalkozótól.

Kocsis-Cake arra is kíváncsi, hogy Orbánnak - vagy más képviselőnek - szerepeltetnie kell-e következő vagyonnyilatkozatában "az olyan ajándékokat, amelyek valamely, a képviselői tiszteletdíjat meghaladó értékű szolgáltatás igénybevételére vonatkoznak".

A törvény szerint a képviselőknek nyilatkozniuk kell a képviselői megbízatásukkal összefüggésben kapott ajándékokról is. Kocsis szerint a bizottsági állásfoglalásra azért van szükség, mert Gulyás Gergely miniszter a múlt héten a kormányinfón azt állította, hogy csak Orbánon múlik, hogy beleírja-e vagyonnyilatkozatába a Garancsi István vendégeként megtett, óránként egymillió forintba kerülő repülőutakat. A kormányoldalon amúgy is okozott némi zavart az ügy.

Az Index megkérdezte az ügyről a mentelmi bizottság kereszténydemokrata elnökét, Hargitai Jánost, aki nem kívánta kommentálni az ügyet, mondván majd akkor lesz róla véleménye, ha hivatalosan is találkozik az üggyel. Orbán maga hétfőn, az azonnali kérdések órájában annyit mondott az ügyről, hogy harminc éve is így ment, és a jövő héten is így fog menni, "eddig senki kifogást ez ellen nem emelt, nem pontosan értem, hogy most hirtelen mitől lett ez ilyen slágertéma".