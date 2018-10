Hazugság miatt harmadszor is pert vesztett a Fidesz és Halász János a Helsinki Bizottsággal szemben

A Fővárosi Ítélőtábla jogerősen is azt állapította meg, hogy a Fidesz és a párt frakciójának a szóvivője, Halász János is hazudott a Magyar Helsinki Bizottságról - számol be a döntésről az érintett Helsinki Bizottság.

Halász János frakciószóvivő tavaly áprilisi sajtótájékoztatóján azt állította, hogy a civil szervezet törvénysértő módon, nem átláthatóan működik, titkolózik a vagyonáról és az általa pénzelt emberekről. Mindezt arra alapozta, hogy szerinte a Helsinki Bizottság megtagadta a Magyar Hírlap közérdekű adatigénylését, aztán kicsit kiterjeszette mindezt: „e Soros-szervezetek titkolóznak a vagyonukról és az általuk pénzelt emberekről, ügynökökről”.

A Helsinki szerint Halász abban is hazudott, hogy a szervezet megtagadta a Magyar Hírlap közadat-igénylését, annak ugyanis eleget tettek időben és teljes körűen. Ráadásul a szervezet gazdálkodási adatait és működését az adatigényléstől függetlenül is bárki megismerheti az egyesület honlapján.

A Helsinki Bizottság bírósághoz fordult a sajtótájékoztatón elhangzottak miatt. Első fokon a Fővárosi Törvényszék megállapította, hogy a Fidesz valótlanságot állított és megsértette az egyesület jó hírnevét. Az egyesületnek 400 ezer forint sérelemdíjat ítéltek meg, de Halász János megúszta felelősségre vonás nélkül, mert az indokolás szerint a szóvivő nem felel a megbízója magatartásáért.

Az első fokú ítélet ellen mind a párt, mind a Magyar Helsinki Bizottság fellebbezett. A civil jogvédő egyesület azt kérte a bíróságtól, hogy Halász János frakciószóvivő felelősségét is állapítsa meg, és ítéljen meg magasabb sérelemdíjat. A párt viszont azt szerette volna, hogy a teljes keresetet utasítsa el a bíróság.

A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla ezek után szerdán nemcsak a Fidesz, hanem Halász János felelősségét is megállapította. A pártnak és Halásznak bocsánatot kell kérnie a civil szervezettől, valamint 400 ezer forintos sérelemdíjat és mintegy 400 ezer forint perköltséget kell fizetnie. A bíróság arra is felszólította a pervesztes alpereseket, hogy tartózkodjanak a további jogsértésektől.



A kormánypárt az elmúlt években két esetben is jogerősen pert veszített a Magyar Helsinki Bizottsággal szemben. Mindkét esetben bocsánatkérésre kötelezték, valamint felszólították, hogy tartózkodjék további jogsértésektől. A Helsinki Bizottság szerint „mint a mai ítéletből is kiderül, nem tett eleget a Fidesz, sőt az ilyesfajta otromba és abszurd koholmányokra egyenesen politikát épít”.