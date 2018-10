Most, hogy két képviselőjük kilépett, az LMP frakció maradéka kiállt demonstrálni az egységét

A frakció egységét demonstrálandó közös sajtótájékoztatót tartott az a hat LMP-képviselő, akik még szerdán is a frakció tagjai voltak. A sajtótájékoztatón Keresztes László Lóránt frakcióvezető, aki aktuálisan önmaga társelnöke a párt élén, azt mondta, nem tart attól, hogy a képviselőcsoport tovább szakadna.

Szél Bernadett, a párt korábbi társelnöke, akit a párt etikai bizottsága eltiltott a tisztségviseléstől, kedden jelentette be kilépését a frakcióból. Még aznap csatlakozott hozzá Szabó Szabolcs, aki az Együtt képviselőjelöltjeként jutott a parlamentbe, és akként csatlakozott az LMP frakciójához is.

Keresztes László Lóránt tagadta azokat a híreket, hogy a pártból Szabó Szabolcs frakcióba kerülése miatt kilépő Schiffer András, a párt valahánnyal ezelőtti társelnöke visszatérne a pártba, aminek Keresztes szerint csupán a jogi képviseletét látja el.

Keresztes Szél döntéséről azt mondta, hogy az meglepte őket, de a pártbéli kritikusaival szemben ők, a frakció tagjai nem tartják "mandátumvadásznak" a politikust, aki a kampányban az LMP miniszterelnökjelöltje volt. Azt is mondta, hogy Szél most számos politikai kérdést másképp ítél meg, mint ők, de távozására nekik se adott több magyarázatot annál, amit nyilvánosan is közölt.

A sajtótájékoztatón Sallai Róbert Benedek, a pártból előbb tettlegesség miatt kizárt, aztán másodfokon visszavett, de tisztségeitől eltiltott egykori képviselőjének ügye is. Sallai mostanában trágár kiáltványaival hívja fel magára a figyelmet. Keresztes szerint ezek a megnyilvánulások "kizárólag a politikust minősítik", ő maga elhatárolódik a stílustól, aminek szerinte nincs helye a politikában.

Keresztes továbbá közölte, hogy Hadházy Ákos "nem mond igazat", amikor azt állítja, hogy az LMP kilépni készül az európai zöldek pártcsaládjából, hogy aztán az LMP és az európai zöld pártok közti erős véleménykülönbségekről beszéljen, melyek azonban szerinte "nem árnyékolják be a jó kapcsolatot a pártcsaláddal".

És hogy valami konkrétról is szó legyen: a sajtótájékoztatón kérdésként elhangzott, hogy ki fogja megörökölni Szél Bernadett helyét a parlament tán legfontosabb bizottságában, a nemzetbiztonságiban. Erről Keresztes tájékoztatása szerint még nem döntöttek. (Via MTI)