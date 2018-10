Távozik a botrányoktól kísért Honvédkórház orvos igazgatója

Váratlanul benyújtotta lemondását a Honvédkórházat vezető Tamás Róbert. A Magyar Idők információját megerősítette a Honvédelmi Minisztérium is.

Fotó: MTI/Kovács Attila

Arról nem árultak el semmit, hogy miért döntött így Tamás Róbert, csak azt jelentették be, hogy az intézményt megbízott vezetőként Muzsay Ildikó orvos ezredes, az Egészségügyi Szervezési Intézet igazgatója veszi át. Tamás Róbert orvosként marad a kórházban. „A Honvédkórházban a magas színvonalú szakmai tevékenység és betegellátás a továbbiakban is biztosított” – közölte a Honvédelmi Minisztérium. Ami azért is optimista hozzáállás, mert azt kinevezett vezetővel sem sikerült száz százalékig garantálni, különösen a sürgősségi centrumban, aminek vezetője, Zacher Gábor augusztus végén távozott, majd levélben figyelmeztette a kórházvezetést, hogy októberre összeomolhat a sürgősségi ellátás. Hiába a Honvédkórház az ország legfelszereltebb kórháza, de a sürgősségin régiek az eszközök, kevés a fizetés még magyar viszonylatban is, így attól lehetett tartani, hogy ha nem rendezik a Honvédkórház sürgősségi osztályának problémáit, az osztályon maradt orvosok maradéka is felmondhat. Végül szeptember eléjén bérduplázást ígértek a Honvédkórház sürgősségi osztályán, és új gépeket vettek.

A hvg szerint két magyarázat kering a kórházon belül Tamás Róbert távozásának okairól. Az egyik, hogy neki kell elvinnie a balhét a sürgősségi osztály szinte működésképtelen helyzetbe jutása miatt. A másik verzió szerint gyanúsan egybeesik a lemondása Nagy Anikó egészségügyi államtitkár távozásával.