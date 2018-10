Potencianövelőket vont ki a forgalomból a Nébih

Nem engedélyezett összetevőket, gyógyszerhatóanyagot is tartalmazó potencianövelőket vont ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Közleményük szerint egy augusztus végi ellenőrzés során hat, férfiaknak szánt potencianövelőből vettek mintát. A szlovák forgalmazó öt termékében - a Horse Power, a My Tool, a Green Snake Forte, a Virility Max Plus és a Pertinax 3 in 1 fantázianevű termékekben - találtak nem engedélyezett összetevőket, gyógyszerhatóanyagokat a laboratóriumi vizsgálatok során.

A potencianövelőket étrend-kiegészítőként forgalmazták, azokban viszont nem engedélyezett a gyógyszerhatóanyag. Erre tekintettel elrendelték a termék kivonását, illetve a már eladott termékek azonnali visszahívását.

A Nébih arra tekintettel, hogy a termékeket egy külföldi vállalkozás értékesíti, az EU többi tagállamát is értesítette.