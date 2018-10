Nagy lendülettel aprítja parlamenti frakcióit az ellenzék

Alig fél év telt a parlament megalakulása óta - és ebben volt egy hosszú nyári szünet is -, de már jelentősen amortizálta magát az ellenzék az Országgyűlésben.

Péntek este a Jobbik rúgta ki a frakciójából az alelnök Volner Jánost, aki az előző ciklusban a képviselőcsoport vezetője volt. Volner élesen bírálta a pártvezetést, amiért az - általa oszló hullának nevezett - LMP felé közeledik. „Bocsánat, de én nem kurvának álltam!” - írta egy nyilvánosságra került levélben, majd azt nyilatkozta, hogy nem akar Schmidt Mária és Ungár Péter fizetési listájára kerülni. A frakcióban 17 igen, 4 nem, és 3 érvénytelen szavazattal döntöttek a kizárásról. Ketten - Fülöp Erik és Apáti István - ezt követően bejelentették, hogy Volner kizárása miatt kilépnek a Jobbik frakciójából. A történetnek aligha lesz itt vége.

Vona Gábor és Volner János még az előző ciklusban a parlamentben 2017. október 3-án. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Három tervezett dobbantás

Az ellenzéki frakciók összetétele rögtön a májusi eskütételek után változott, hárman nagyon gyorsan távoztak a Parlamentből. Ez még tervezett volt, mert a polgármesteri tisztség összeférhetetlen a parlamenti mandátummal. Így aztán hiába jutott be országos listáról a jobbikos Janiczák Dávid (Ózd), a párbeszédes Karácsony Gergely (Zugló) és az LMP-vel összefogó újkezdetes Gémesi György (Gödöllő), inkább maradtak polgármesterek. Miután nem egyéniben nyertek, listáról egyszerűen megoldható volt a pótlásuk, nem kellett emiatt időközi választást kiírni.

Fodorék majdnem megszüntetik a Párbeszéd-frakciót

Az első nagy kavarást az a párt okozta, aminek a legkevesebb közé volt a választásokhoz: a Fodor Gábor-féle liberálisok. A Liberálisok - akárcsak négy éve - nem önállóan, hanem egy másik párt listájáról juttattak képviselőt a parlamentbe, ezúttal Bősz Anettet. Fodoréknak az együtt induló MSZP-Párbeszéd szorított a listán egyetlen befutó helyet. A két párthoz hivatalosan nem csatlakoztak, hiszen akkor 15 százalékot kellett volna elérniük közösen. Azt elég bölcsen felmérték az MSZP-nél és a Párbeszédnél, hogy ezt nem érdemes megkockáztatni egy mérhetetlen támogatottságú pártért. Viszont valamiért az a különös ötletük támadt, hogy kompenzálják az önálló indulásról lemondó Fodorékat, akik aligha gondolták komolyan, hogy egyáltalán elindulnának egyedül. Molnár Gyula és Karácsony Gergely egy, a pártjuk felé titkolt megállapodást kötöttek Fodorral, hogy az állami támogatásuk egy részét továbbutalják a liberálisoknak. Amikor ezt a több tízmilliós számlát benyújtotta Fodor, a megállapodásról mit sem tudó két pártnál először csodálkoztak, aztán közölték, hogy eszük ágában sincs fizetni. Mire Fodor kiparancsolta a frissen megalakult Párbeszéd-frakcióból Bősz Anettet. Ezzel a lépéssel Fodor a megszűnés szélére sodorta a frissen megalakult Párbeszéd-képviselőcsoportot, ami eleve már csak úgy tudta elérni a minimálisan szükséges öt főt, hogy a három párbeszédes politikus mellé nemcsak Bősz Anett ült be, hanem az MSZP kikölcsönözte Burány Sándort is. Szabó Tímea politikai élősködőnek nevezte a húzás után Fodort, akit csak a pénz érdekel, nem Orbánék leváltása.

Bősz Anett, aki kilépett a Párbeszéd-frakcióból, mögötte Mellár Tamás, aki beugrott helyette. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Végül úgy menekült meg a Párbeszéd-frakció, hogy beült a képviselőcsoportba a parlamentbe jutott egyetlen független képviselő, Mellár Tamás.

Hiába a korona előtt elmondott eskü

A Jobbik következett. Dúró Dóra lépett ki a frakcióból, mert a Jobbik kizárta a pártból a néppártosodás helyett ismét a radikalizálódást hirdető Toroczkai Lászlót. Dúrót ekkor nem követte senki az összesen 26 fős frakcióból. Őt is felszólították, hogy adja vissza a mandátumát, hiszen erre a Szent Koronánál is esküt tett. Nem adta vissza, (ezt eddig csak férje, Novák Előd tette meg 2016-ban, akit szintén kizártak, de Dúró akkor még maradt). Dúró független lett, Toroczkaival pedig a parlamenten kívül új pártot alapítottak, aminek feltűnően sok baja van az ellenzékkel, annál kevesebb a Fidesszel.

Novák Előd, aki 2016-ban, felesége, Dúró Dóra, aki idén hagyta el a Jobbik-frakciót. Mellettük az új pártot építő Toroczkai László. Fotó: botost/444.hu

A második hullám most jött a Jobbiknál, Volner kizárásával, és két másik képviselő távozásával. Akárcsak Dúró Dóra esetében, a Jobbik felszólította őket, hogy adják vissza a mandátumukat. Erre kevés az esély. Kérdés, hogy lesznek-e még további távozók, ugyanakkor a Toroczkai-féle párt nem hozhat létre frakciót a parlamentben a távozó jobbikosokból, mert erre a házszabály nem ad lehetőséget.

Az LMP-frakciót a korábbi elnökök hagyták el

A választások előtt Szél Bernadett és Hadházy Ákos volt az LMP két társelnöke, mostanra már egyikük sem tagja a parlamenti frakciónak. A párt önszétverése kivülről követhetetlen. A parlamenti frakció esetében ez úgy nézett ki, hogy előbb Hadházy Ákos lépett le, még júniusban ült át a függetlenek közé. Aztán az a Szabó Szabolcs, aki Csepelen győzte le ismét Németh Szilárdot áprilisban, de nem LMP-sként, hanem az Együtt színeiben. Frakciót egyedült nem tudott alakítani, azért csatlakozott az LMP-frakcióhoz, mert így több lehetősége volt a megszólalásra. Májusban azt mondta, hogy „egy olyan csapathoz csatlakozik, akikkel leginkább egyet tud érteni politikai-ideológiai szempontból”. Most már ő is menekül az LMP környékéről, az utolsó csepp az volt nála, hogy a hírek szerint ismét az LMP-nél bukkant fel Schiffer András, aki egyébként éppen Szabó miatt távozott az LMP-ből. A visszatérést ugyan cáfolta Schiffer, de Szabó a héten átült a függetlenekhez. És szintén elhagyja a frakciót Szél Bernadett is, aki a pártból is kilépett.

A Lehet Más a Politika parlamenti frakciójának tagjai még májusban: Ungár Péter, Csárdi Antal, Keresztes László Lóránt, Demeter Márta, Gémesi György, az Új kezdet elnöke, Schmuck Erzsébet, Szél Bernadett, Hadházy Ákos és Szabó Szabolcs. Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Az LMP-frakció ha nem is a megszűnés szélén egyensúlyoz ezzel, de közel került hozzá. A képviselőcsoport május ótA elveszítette a harmadát, jelenleg hatan ülnek a frakcióban. Erősen billeg még egy szék. A polgármesteri posztját megtartó Gémesi György helyére május végén érkező, szintén az Új Kezdetben politizáló, de az LMP-frakcióban ülő Hohn Krisztina Szél távozása után azt nyilatkozta, hogy pártja fog majd dönteni arról, hogy maradnak-e az LMP-frakcióban. Ha ő is menne, akkor már csak öten maradnának, az a minimális létszám. Látva az LMP körüli öngyilkos viharokat - sokáig például nem akarták felvenni a pártba a frakcióban ülő, egykori MSZP-s Demeter Mártát -, ez a frakció messze nincs biztonságban. A Jobbiknál ilyen veszély egyelőre nem fenyeget, a frakciójuk indulólétszáma 26-ről egyelőre 22-re csökkent.

Az MSZP-frakció 15 fős, ott annyi változás volt, amiről már írtunk: a parlament alakulásakor átpasszolták Burány Sándort a létszámhiánnyal küzdő Párbeszédnek. A Fidesz, a KDNP és a DK egyelőre érintetlen. A függetlenek száma jelenleg öt (Bősz Anett, Hadházy Ákos, Dúró Dóra, Szabó Szabolcs és Szél Bernadett), a három jobbikossal lesz majd nyolc. Ők új frakciót nem alakíthatnak, legfeljebb csatlakozhatnak egy meglévőhöz.