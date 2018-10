Juncker Theresa Mayt gúnyoló táncmozdulata állítólag nem Theresa Mayt gúnyolta

Az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker hétfőn Brüsszelben beszélt egy rendezvényen, és amikor felment a színpadra, épp megszólalt egy zene a hangszórókból, mire egy pillanatra fura táncmozdulatokba kezdett:

A mozdulatot nagy nevetés fogadta, és gyakorlatilag mindenki biztos volt benne, hogy Juncker mozdulataival Theresa May brit miniszterelnökre utalt, aki a hétvégén hasonló táncmozdulatokkal érkezett meg a brit konzervatív konferenciájának színpadára, miközben az ABBA Dancing Queen című száma szólt:

Ezért a Juncker mozdulatait lefilmező brit újságíró rá is kérdezett a Bizottságnál, hogy mennyire volt direkt az EB elnökének mozdulata, de az EB szóvivője, Margaritis Schinas azt mondta, hogy a táncmozdulat nem irányult senki ellen, és pusztán egy improvizáció volt. A válasz komolyan vehetőségén az sem segített, hogy Schinas reakcióként bedobott még egy ismert ABBA sort is, mely szerint dalok vagy egy tánc nélkül ugyan mit érne az élet. ("without a song or a dance what would our life be?”) Majd hozzátette, hogy nagy tisztelet illeti meg Theresa Mayt, amiért ezt az elvet többször is nyilvánvalóvá tette. (Politico)