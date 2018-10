Orbán csak egy lapos viccel válaszolt, amikor Simonka György gyanús ügyeiről kérdezték korábban a Parlamentben

„A kérdése kapcsán nem világos, hogy mit vár tő­lem, de azt szeretném előrebocsátani, hogy a Házban az ülésrendet nem én szabom meg, hanem a ház­elnök úr, ezért nem tudom a képviselőket szétültetni. Köszönöm megtisztelő figyelmét.”

Ezt válaszolta Orbán Viktor Hadházy Ákos kérdésére két éve. Az akkor még LMP-s képviselő arról a különös közbeszerzésről faggatta volna a miniszterelnököt, amiben a dél-békés megyei Pusztaottlaka, a tőle 220 kilométerre lévő Cece és Lajoskomárom is hajszálra ugyanolyan tenderen versenyeztetett meg egészségügyi szűrésekre három kiválasztott budapesti céget, amiknek a fő profilja nem is az egészségügy volt. Mindhárom esetben ugyanaz a cég, a Public Sector Kft. nyert, tenderenként 16 millió forintot osztottak így szét, uniós támogatásból. Különös véletlen, hogy az egymástól földrajzilag messze eső Pusztaottlaka és Cece volt polgármesterei, Simonka György és Varga Gábor a parlamentben éppen egymás mellett ültek. Hadházy szerint nem lehet másra gondolni, mint arra, hogy Simonka és Varga megbeszélték, ki nyerje a megbízásokat. Orbán erre válaszolt úgy, hogy ő nem ültetheti szét a képviselőket, egyébként a kormány zéró toleranciát hirdetett a korrupció ellen és a képviselő forduljon a hatóságokhoz.

Az elmúlt években nem ez volt az egyetlen felszólalás, amikor Simonka György neve valamilyen zűrös üggyel összekapcsolva elhangzott a Parlamentben, a sajtó is bőven foglalkozott a dél-békési képviselő dolgaival. Azt is lehetett tudni, hogy Simonkához köthető, uniós pénzekre csavarodó cégekre még az előző ciklusban nyomozók ugrottak rá. Ennek ellenére a Fidesz újra elindította őt a választásokon, sőt, pár százzal több szavazatot is kapott, mint négy évvel korábban.

Magyarországon jelenleg mégis kisebb meglepetés, hogy a Legfőbb Ügyészség szerdán kezdeményezte az Országgyűlésnél Simonka menetelmi jogának felfüggesztését. Különösen úgy, hogy a cikk elején említett, levajazott egészségügyi tenderhez hasonló ügyben a NAV például leírta ugyan, hogy milyen szemérmetlen költségvetési csalást követtek el Cecén és Lajoskomáromban, majd azzal a svunggal megszüntette a nyomozást.

A Simonka György mentelmi ügyének felfüggesztését kérő ügyészség bővebb indokolása alapján a fideszes képviselő sokkal nagyobb játékos annál, hogy csak 16 milliós egészségügyi közbeszerzéseket vajazzon le a parlamenti padtársával.



A megalapozott gyanú lényege szerint Simonka olyan uniós és hazai támogatásokra mozdult rá, amit zöldség-gyümölcs termelők vehetnek igénybe beruházásokhoz, eszközbeszerzésekhez. Simonka egy egész hálózatot alakított ki a támogatások megszerzésére.

Az ügyészség szerint Simonka módszere az volt, hogy a támogatási kérelmekben jelentősen felülárazták a beruházásokat és az eszközbeszerzéseket, így emelt összeget vehettek fel. Volt olyan is, hogy valójában használt eszközöket vettek, de újakat számoltak el. A munkák elvégzésére kiválasztott cégeknek a felülárazott vállalkozói díjból általában 45 százalékot vissza kellett adniuk Simonkának. Természetesen készpénzben.

Az ügyészség számításai szerint a Simonka által irányított hálózat 1,4 milliárd forintot csalhatott el.

A Fideszt aligha lephette meg az ügyészség lépése, jóideje tart már ugyanis a nyomozás. Még 2014. július 14-én rendelt el nyomozást a NAV, másfél évvel később, 2016. február 4. jelölte ki a Legfőbb Ügyészség Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztálya a nyomozás lefolytatására a Központi Nyomozó Főügyészséget.

A magyar és az európai uniós költségvetésnek 973 millió forint kárt okozó, Simonka György tulajdonában álló Magyar Termés TÉSZ Kft. felszámolását 2015-ben rendelte el a Békés Megyei Bíróság. Ez a cég volt az, ami telephelyfejlesztésre kapott százmilliós támogatásból vette meg a telephelyet a Simba Hungary Kft.-től úgy, hogy azt a céget is Simonka vezette akkor.

Hiába a nyomozás, a 24.hu írta meg a napokban, hogy még a Magyar Termés felszámolásából is nagy hasznot húznak a Simonka ismerőseihez, rokonaihoz köthető társaságok. A felszámolás alatt álló cég földvagyonát ugyanis az eredeti értékénél jóval olcsóbban szerezték meg. A felszámoló által 872 millió forintra becsült cégvagyonból mindössze 218 millió folyt be, a társaság által okozott kár viszont 973 millió forint. Az új tulajdonosok pedig – csakúgy mint korábban – egytől egyig Simonkához köthetők.

A hvg.hu pedig arról számolt be szintén az ügyészségi közlemény előtt, hogy egy másik Simonka-közeli cég ellen is megindult a felszámolás. A Paprikakert Tész Kft.-n csaknem egymilliárd forintot vasalnának be, a szegedi Vadasparkban, uniós pénzből felhúzott kalandparkra elköltött pénzt is vissza kell fizetniük.

Simonka korrupciógyanús ügyeiről rendszeres tartott sajtótájékoztatót Hadházy Ákos. A mentelmi jog felfüggesztésének hírét úgy kommentálta Facebookon, hogy ő már nagyon régóta mondja: Simonka nem fogja megúszni azt az EU pénzek lenyúlására szakosodott céghálót, amit a családjával épített ki. De szerinte az ügyészség lépése mégsem arra bizonyíték, hogy a magyar ügyészség a bűnt üldözi. „Ezt az embert már évekkel ezelőtt le kellett volna fogniuk, de 1) rengeteg időt hagytak neki, hogy nyomokat tüntessen el 2) miután ez nem sikerült, legalább a választásokat megvárták”. Hadházy szerint „mindenki biztos lehet benne, hogy a «nyomozást» tovább fogják húzni évekig és mindent megtesznek azért, hogy a valódi felelősök (pl azok a kormánytagok, akik ezt lehetővé tették) megússzák”.

Simonkának a vagyonyilatkozata szerint szerény vagyona van. 2016-ban - amikor már folyt a nyomozás - volt hír arról, hogy az akkor épp felesége nevére írt 2600 négyzetméteres újkígyósi telket - amin két óriási háza van, állami támogatásból épített napkollektorokkal - néhány hónappal a cége felszámolás előtt eladta unokahúgának. Nem költöztek ki, mert visszabérelte az ingatlant a rokonától.

Simonka ügyeit eddig azzal hárították el a Fideszben, hogy ellene nem is folyik nyomozás. Még novemberben kérdezte az RTL Klub Híradója Kósa Lajost Simonka politikai jövőjéről. Kósa - aki akkor éppen a Fidesz frakcióvezetője volt - az mondta:

"az ügyészek is tudnak mellé nézni dolgoknak,"

és mivel még nem kérték ki Simonka György mentelmi jogát, a dél-békési politikus élvezi a párt bizalmát. Kósa szerint mihelyt megindul Simonka ellen egy eljárás,

"akkor ahhoz lehet viszonyítani, de ahhoz, hogy most szóbeszédben mit mondanak, még hogyha az ügyészség is mondja, (...) azzal nehéz mit kezdeni."

Miután Simonka egyéni mandátumot szerzett, ha megbukna, időközi választást kellene kiírni Orosházán. Ez aligha most lesz, ha lesz egyáltalán. A további forgatókönyv Simonka ügyben hasonló lehet, mint Mengyi Voldemort Roland esetében. Mengyi az előző ciklusban a Varga-Simonka-páros előtt ült a parlamentben, a módszere ismerős lesz: az ügyészség szerint a szociális szövetkezetek számára kiírt uniós pályázatokon a szövetkezetek meghatározott vállalkozókkal kötöttek volna valótlan tartalmú, fiktív, illetve túlárazott szerződéseket. A pályázati célokat csak látszólag végezték volna el, a jelentős támogatás meghatározott részét pedig vissza kellett volna osztani Mengyinek. A fideszes politikus nem volt szívbajos, 90 százalékot kért vissza a támogatásból. És a vád szerint 5 millió forintos alkotmányos költségre is igényt tartott. Pech, hogy a pályázatokat elutasították.

Mengyi menetelmi jogának a felfüggesztését 2016. augusztus 18-án kezdeményezte az ügyészség, két hónappal később október 11-én hallgatták ki gyanúsítottként. A pere még tart, első fokon sem született ítélet. Még az sem biztos, hogy számít, ha valakit jogerősen börtönre ítélnek. Veres Margittal, Balmazújváros korábbi polgármesterével ez történt, öt évet kapott, egyelőre mégsem vonult még be a börtönbe, sőt a parlamenti fociválogatottal Erdélyben járt nemrégiben.

Simonka mentelmi jogáról hamarosan szavaz a parlament, ilyen ügyekben ki szokták adni a képviselőket. Ő egyelőre magabiztos, a Facebookon így reagált:

"Igen, hallottam én is a híreket, ami a mentelmi jogom visszahívásáról szól. Ez annyit jelent, hogy engem is meg lehet hallgatni az említett ügyben. Magam sem értem, de természetesen állok elébe minden kérdésnek annak érdekében, hogy mielőbb kiderüljön az igazság."



Tanúként eddig is meghallgathatták volna, gyanúsítottként viszont csak akkor, ha a parlament kiadja.

Félő, hogy így már nem is lesznek annyira értékesek azok a pólók, amiket a kampányban óvodásoknak osztogatott, és a saját Facebook-oldalát reklámozta vele.