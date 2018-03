A fideszes Simonka György szerint az ellenzék még azt a pólót is elvenné „szerencsétlen srácoktól”, amit ő ajándékba adott nekik

Megszólalt Simonka György, Dél-Békés fideszes országgyűlési képviselőjelöltje és semmi kivetnivalót nem lát abban, hogy iskolákban és óvodákban olyan pólót osztogatott, ami saját, kampányolásra használt Facebook-oldalát reklámozza.

Simonka úgy akarja élő kampányoszlopnak használni a kisgyerekeket, hogy iskolákban és óvodákban egyébként tilos kampányolni. Szerinte nem is ez történik, ő csak egy karácsonyi rajzpályázat résztvevőinek adott ajándékot. A Hír TV-nek nyilatkozott erről, miközben természetesen egy iskolában (a tótkomlósi Jankó János általános iskola és gimnáziumban) kampányolt.

„A helyzet az, hogy próbálnak ebbe politikát keverni, de kár ebbe politikát keverni, hiszen hetedik éve hirdettük meg ezt a rajzpályázatot, ami igazából a keresztényi értékrend megemeléséről szól. Hét évvel ezelőtt még messze nem tartottunk ott, ahol ma. Az a keresztényi értékrend, ami ma már alapvetés az egész országban, akkor még nem volt így. És ezzel a pólóval csak ajándékot szerettünk volna adni hetedik éve azoknak a srácoknak, akik részt vesznek ezekben a munkában, és pályamunkával megajándékoznak minket, és részt vesznek a pályázatokban. Van az ellenzék, aki ebből próbál politikát keverni. Nem hiszem hogy szükséges, ők még ezt is elvennék szerencsétlen srácoktól”.



A gyerekek semminek nem örülhetnek jobban, mint egy ilyen pólónak, most is vitt magával és osztogatott belőle Simonka. De ajándékként megkapták az iskola majdani közösségi terének látványrajzát is:

És kinek köszönhető ez? Természetesen Simonka Györgynek, ahogy az ajándékba adott képen is látható. Az 500 millió forintos felújításba azért adott némi pénz az EU is.

Simonka György éppen nem kampánytevékenységet folytat az iskolában Fotó: Simonka György/Facebook/Gabriel Janos

És miért fogná vissza magát Simonka, amikor Hídvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója ezzel védte őt:



„Az iskolásoknak meg az óvodásoknak nincs szavazati joga, ezért nem minősül kampánytevékenységnek, hogy ha meglátogat egy képviselő egy óvodát vagy iskolát a választókerületében, ez a működésnek a normális menete."

Az Eötvös Károly Intézet azt tanácsolja azoknak a szülőknek, akik hasonló jogsértést tapasztalnak, hogy jelentsék azt az illetékes választási bizottságnál.