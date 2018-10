„Halál a zsidókra” - kiáltotta egy férfi a pittsurghi zsinagógában, majd tüzet nyitott, legalább nyolc halott

A CBS Pittsburgh szerint legalább nyolcan meghaltak, miután helyi idő szerint délelőtt 10 óra körül egy férfi betört, majd tüzet nyitott egy pittsburghi zsinagógában.



A férfi, miután több áldozatot szedett, felfegyverkezve elbarikádozta magát. A helyszínre érkezésük után a férfi a rendőrökre is rálőtt, kettőt meg is sebesített közülük.

A rendőrség arra kérte a helyieket, kerüljék el a Tree of Life (Az élet fája) hitközség zsinagógáját Squirrel Hillnél, és ugyanerre kérte a pittsburghieket a városi rendészet is.



A legfrissebb rendőrségi jelentés és az AP híre szerint a férfit időközben sikerült lefegyverezni és őrizetbe is vették.

A helyi KDKA rádió szerint a férfi „halál a zsidókra” felkiáltással tört be az épületbe, mielőtt tüzelt. Szintén a KDKA adott arról hírt, hogy egy rendőrtiszt több embert is ki tudott menekíteni a zsinagóga alagsorából, és a tetőtérből is.

Szemtanúk szerint az elkövető egy fehér férfi volt, aki alaposan betárazott fegyverekkel. (BBC / Haaretz)