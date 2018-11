Egy 35 éve eltűnt lány csontjait találhatták meg Rómában, egy vatikáni telken

Hétfőn felújítási munkálatok során emberi maradványokat találtak a Vatikán római apostoli nunciatúrája mellett a kertben, a portásfülke padlózata alatt. Az apostoli nunciatúra tulajdonképpen a Vatikán római nagykövetsége. A munkások éppen a padlót törték fel, amikor egy majdnem egészben maradt csontvázat és más csontokat találtak. Az olasz hatóságokat a Vatikán értesítette.



Azonnal felmerült, hogy a csontok vajon a tisztázatlan módon eltűnt Emanuela Orlandié vagy egy másik, vele csaknem egyidőben eltűnt diáklányé, Mirella Gregorié lehetnek-e.

A két római lány 1983-ban tűnt el egy hónap különbséggel. Mindketten 15 évesek voltak, nem ismerték egymást, de Mirellát egy vatikáni biztonsági emberrel látták utoljára, Emanuela pedig egy Vatikánban dolgozó olasz alkalmazott lánya volt. Eltűnésüket emberrablásnak minősítették a hatóságok.

Az apostoli nunciatúra bejárata Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Emanuela elrablását a Szürke Farkasok török terrorszervezet is magára vállalta, és a lányért cserébe Ali Agca, II. János Pál merénylőjének a szabadon engedését követelte. Emanuela eltűnésének több szála is a Vatikán felé vezetett. A családot több alkalommal egy magát "Amerikainak" nevező férfi hívta fel telefonon, aki - mint később kiderült - Paul Marcinkus érsek, az IOR vatikáni bank elnöke volt. Emanuela elrablásának hátterében állt a Rómát akkor uraló Magliana-banda bűnszervezet is, amely az IOR-ban mosta tisztára pénzét.

Szerdán orvosszakértői vizsgálat kezdődött, arra várnak választ, kié a csontváz, amelyet a római nunciatúra területén találtak.

Csütörtökre kiderült, hogy a csontok egy nőhöz tartoznak, a DNS-vizsgálat eredményére azonban még várni kell.

Emanuela és Mirella családja a Vatikántól sürget választ a két lány sorsának tisztázására. Egyikük holtteste sem került elő azóta. "Magyarázatot várunk a nyomozóktól és a Szentszéktől arra, hogyan találták meg a csontokat, és felfedezésüket miért hozzák összefüggésbe Emanuela Orlandi vagy Mirella Gregori eltűnésével" - jelentette ki egy szerdai római sajtótájékoztatón az Orlandi család ügyvédje, Laura Sgro, aki sérelmezte, hogy túl kevés információt kapnak a Vatikántól.

Az apostoli nunciatúra kertje Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Olasz sajtóvélemények szerint az eltűnt lányokkal kapcsolatos feltételezéseket az is erősíti, hogy a nunciatúrán dolgozott Piero Vergari, a vatikáni területnek számító római Sant'Appolinare templom plébánosa, ahol Enrico De Pedist, a Magliana-banda egykori vezérét temették el. Ebben a templomban is keresték már Emanuela csontjait.

Az pedig a teóriát gyengíti, hogy a vatikáni telken többször is találták már csontokat, a Vatikán szerint azért, mert korábban ott egy temető működött. Igaz, a kérdéses területet a 80-as években már felújították, a csontok pedig nem éppen arra utaltak, hogy az illető természetes halállal halt meg. (BBC, MTI)