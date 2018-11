Az MTA lényegében elvetette Palkovicsék finanszírozási javaslatát

A Magyar Tudományos Akadémia elkészítette az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Akadémia önállóságát csorbító költségvetési javaslatára adott válasznak is tekinthető munkaanyagát "Az MTA stratégiai koncepciója a tudomány szerepére a hazai innovációs rendszer megújításában" című munkaanyagát. A tudósokra jellemzően visszafogott, egyáltalán nem szenzációhajhász cím valójában bombasztikus anyagot takar. A munkaanyag megszületéséről kiadott közleményében az MTA egyből kiemeli, hogy véleményük szerint

az intézményi alapfinanszírozásra szánt forrásoknak vissza kell kerülniük az MTA költségvetési fejezetébe;



a kutatóhálózat jelentős átstrukturálása indokolatlan.



Vagyis egy az egyben elvetik Palkovics László innovációs miniszter javaslatával, mely az intézmények finanszírozását elvette volna az MTA-tól, és nemhogy "átsrukturálást" tervezett, hanem konkrét bezárásokat, konkrétan a közgazdaságtudományi kutatóintézet bezárását tervezte.

Az október 15-én elkészült és a minisztériumnak akkor eljuttatott munkaanyagot az MTA elnökségének tagjai és a kutatóhálózat vezetői október 26-án, az MTA október 30-ra összehívott elnökségi ülése előtt ismerhették meg. Az elnökség ülésén egyhangú határozatot fogadtak el, amiben külön is kiemelték, hogy

az MTA kutatóintézetei az alapkutatások területén objektív mércék alapján az EU élvonalában van;

majd elmagyarázták, hogy milyen feladatai vannak az akadémiai kutatóközpontoknak, -intézeteknek:

az alapkutatás, ami a tudomány belső fejlődését jelenti;



az alkalmazott kutatás a kormány vagy a versenyszféra megrendelései alapján;



társadalmi célú szolgáltatás - kezdve a tanácsadástól a tudomány népszerűsítésén át a kulturális örökség megőrzéséig.



Végül javaslatot tettek rá, hogy "közvetlenebb és hatékonyabb" csatornák kialakítására a politikai döntéshozók felé, hogy "a szakpolitikai jelentőségű kutatási eredmények minél teljesebben, torzítás nélkül jussanak el a döntéshozókhoz".

Az elnökség határozatáról kiadott közleményében az MTA még azt is bejelentette, hogy munkaanyaguk szerint a kutatás-fejlesztési rendszer finanszírozásának "tervszerű és radikális mértékű javítását", a túlzott centralizáció és bürokrácia elkerülését is javasolja, valamint azt is, hogy "a meglévő kiválóságokra", magyarán az európai élvonalba tartozó alapkutatásokra építkezzenek. Az ITM által tervezett átvilágításokat pedig szerintük az akadémiai kutatóintézeteken túl az állami kutatóintézetekre és "az innovációban részt vevő gazdasági vállalkozásokra" is ki kéne terjeszteni.

Az elnökség a kutatónitézeti hálózat helyzetéről, az ITM-mel folyó tárgyalásokról, az ITM javaslatára tett válaszként értékelhető stratégiaikoncepcióról december 6-ra rendkívüli közgyűlést hívott össze. (Via MTA)