A pandák mekegve jelzik, ha párosodnának

Ha egy óriáspanda szexre vágyik, olyan hangot hallat, mint amit a bárányok, kecskegidák, borjúk is kiadnak. A nemileg érett pandák ilyen nyekegésszerű hanggal jelzik egymásnak, hogy kölcsönösen szimpatikusak egymásnak, vagyis a felfedezés nagyban megkönnyítheti a veszélyeztetett faj megőrzésén dolgozók dolgát az alkalmas szexpartnerek kiválogatásában.

A felfedzés kínai és amerikai kutatók közös eredménye. "Megfigyeléseink alapján ez a vokális párbeszéd kulcsfontosságú jelzése annak, hogy az óriáspandák készen állnak a párosodásra" - nyilatkozta a South China Morning Postnak Benjamin Charlton. A San Diegó-i Állatkert Természetvédelmi Kutatások Intézetének kutatója a kínai Óriáspanda Kutatóközpont kutatójával, Csang Ho-minnel közösen jegyzi a felfedezést, amit októberben a brit tudományos akadémia online folyóiratában, az Open Science-ben közöltek.

A kutatók 23 felnőtt panda 2566 különböző hangjáról készítettek felvételt. Ezeket aztán nyekegésként, csipogásként, nyögésként, vakkantásként vagy hörgésként kategorizálták, és megpróbálták megállapítani a jelentésüket. Megfigyeléseik szerint ha a pandák bárányok tétova bégetésére hasonlító nyekegésére emlékeztető hangot adtak, akkor nagyobb eséllyel párosodtak egymással, mintha nem adtak volna ilyen hangot.

Azt is megfigyelték, hogy ha a nőstények magas, csipogó hangot hallattak, az szintén előrevetítette a szexet. A hörgések és vakkantások viszont az elutasítás jelei. Azt is megfigyelték, hogy a hímek nem, vagy csak ritkán csipognak, míg a többi hangtípus mindkét nemre jellemző. És azt is megfigyelték, hogy a magányos pandák inkább dudálásra emlékeztető hangot adnak. "Ennek a funkciója még nem ismert, a vakkantásokról, morgásokról, hörgésekről általában feltételezhető, hogy ellenséges találkozásokkor hallatják" - mondta Csang.

A kutatók szerint a hangoknak fontos szerepük van a pandák társas életében. Az óriáspandák jellemzően magányosan élnek, és kerülik egymást, így ezeknek a hangoknak fontos szerepük van szándékaik kommunikálásában.